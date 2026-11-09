U Republici Srpskoj narednih dana očekuje se promjenljivo i vjetrovito vrijeme, uz povremene padavine, dok će krajem sedmice doći do naglog zahlađenja, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će prije podne na sjeveru i zapadu biti oblačno uz slabu kišu, dok će na jugu i istoku biti suvo i sunčanije. Ujutru je oko rijeka i u kotlinama moguća prolazna magla.

Do sredine dana oblačnost sa kišom zahvatiće većinu predjela, a popodne i uveče biće pretežno oblačno, uz povremeno vjetrovito vrijeme i kišu. Na jugu se uveče očekuju jače padavine.

Vjetar će ujutru biti slab, a tokom dana umjeren do jak jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha iznosiće od jedan stepen na istoku do 10 stepeni na jugu i zapadu, dok će maksimalna biti od 12 do 16 stepeni, a u višim predjelima oko sedam stepeni.

U srijedu, 11. novembra, ujutru će biti oblačno uz povremenu kišu, dok se tokom dana očekuje promjenljivo oblačno i toplije vrijeme, uz kraće sunčane periode. Slaba kiša padaće još ponegdje.

Minimalna temperatura biće od pet do 10 stepeni, na jugu do 13, dok će maksimalna iznositi od 14 do 19 stepeni, a u višim predjelima oko 10 stepeni.

U četvrtak, 12. novembra, očekuje se promjenljivo oblačno, vrlo toplo i vjetrovito vrijeme. Na jugu i zapadu padaće kiša, dok će u ostalim predjelima biti suvo uz sunčane periode.

Duvaće umjeren do jak jugo, koji će na jugu i zapadu imati i olujne udare. Uveče i tokom naredne noći na jugu se očekuju obilnije padavine. Jutarnja temperatura biće od sedam do 15 stepeni, a dnevna od 16 do 24 stepena, dok će u višim predjelima biti oko 13 stepeni.

Naglo zahlađenje u petak

U petak, 13. novembra, u prvom dijelu dana zadržaće se toplo i vjetrovito vrijeme, uz jaku i obilnu kišu na jugu.

Do sredine dana jače padavine i naglo zahlađenje zahvatiće sjeverozapad, a potom i ostale predjele Srpske. Do večeri će biti znatno hladnije, uz kišu, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuje prelazak kiše u susnježicu i snijeg.

Maksimalna temperatura vazduha prije zahlađenja biće od 16 do 24 stepena, a u višim predjelima oko 13 stepeni. Tokom dana temperatura će biti u padu, pa će se minimalne vrijednosti, od jedan stepen na sjeverozapadu do 14 stepeni na jugu i istoku, bilježiti uveče.