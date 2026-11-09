Kada počinje Božićni post i kojim danima je dozvoljeno jesti ribu?

Božićni post 2026. godine počinje u subotu, 28. novembra, i traje 40 dana, zaključno sa Badnjim danom, u srijedu, 6. januara 2027. Vjernici Srpske pravoslavne crkve ovim postom pripremaju se za Božić, koji se proslavlja u četvrtak, 7. januara 2027. godine.

Tokom cijelog Božićnog posta ne jedu se meso, mlijeko, mliječni proizvodi i jaja, dok upotreba ulja i ribe zavisi od dana i praznika. Post na vodi podrazumijeva posnu hranu pripremljenu bez dodatog ulja. Kada je dozvoljena riba, ostale mrsne namirnice i dalje su isključene iz ishrane.

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Pravila se ne mogu svesti samo na ponavljanje istog jelovnika svake sedmice, jer praznici donose posebna razrješenja. "Opšti tipik" patrijarha Pavla kao osnovni obrazac navodi ponedjeljak, srijedu i petak bez ulja i vina, utorak i četvrtak sa uljem i vinom, a subotu i nedjelju sa ribom. U crkvenim poukama za vjernike postoji i blaži obrazac, koji dopušta ulje ponedjeljkom.

Početak Božinog posta: 28. i 29. novembar

Božićni post ove godine počinje tokom vikenda. U subotu, 28. novembra, i u nedjelju, 29. novembra, dozvoljena je riba.

Od 30. novembra do 6. decembra

U ponedjeljak, 30. novembra, i srijedu, 2. decembra, prema crkvenom kalendaru posti se na vodi. Utorak, 1. decembar, i četvrtak, 3. decembar, dani su na ulju. Za Vavedenje Presvete Bogorodice, u petak, 4. decembra, dozvoljena je riba, iako praznik pada u petak. Razrješenje na ribu predviđeno je i za subotu i nedjelju, 5. i 6. decembar.

Od 7. do 13. decembra

Ponedjeljak, 7. decembar, utorak, 8. decembar, i četvrtak, 10. decembar, označeni su kao dani na ulju. U srijedu, 9. decembra, na Svetog Alimpija Stolpnika, i u petak, 11. decembra, predviđen je post na vodi. Riba je dozvoljena tokom vikenda, 12. i 13. decembra.

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Od 14. do 20. decembra

Na vodi se posti u ponedjeljak, 14. decembra, i srijedu, 16. decembra, a na ulju u utorak, 15. decembra, i četvrtak, 17. decembra. Za petak, 18. decembar, kada se obilježava Sveti Sava Osvećeni, kalendar predviđa ribu. Riba je dozvoljena i na Nikoljdan, u subotu, 19. decembra, kao i u nedjelju, 20. decembra.

Od 21. do 27. decembra

U ponedjeljak, 21. decembra, posti se na vodi. Utorak, 22. decembar, kada se obilježava Začeće Svete Ane, i srijeda, 23. decembar, na Svetog Jovana, despota srpskog, dani su sa razrješenjem na ulje i vino. Na ulju se posti i u četvrtak, 24. decembra, kao i u petak, 25. decembra, na Svetog Spiridona. U subotu i nedjelju, 26. i 27. decembra, dozvoljena je riba.

Od 28. decembra do 3. januara

U završnom dijelu posta više nema razrješenja na ribu. Ponedjeljak, 28. decembar, posti se na vodi, dok su utorak, 29. decembar, sreda, 30. decembar, i četvrtak, 31. decembar, u kalendaru označeni kao dani na ulju. Građanska Nova godina ne prekida post: u petak, 1. januara 2027, posti se na vodi. U subotu i nedjelju, 2. i 3. januara, dozvoljeno je ulje, ali ne i riba.

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Poslednji dani: od 4. do 6. januara

U ponedjeljak, 4. januara 2027, predviđen je post na vodi, a u utorak, 5. januara, na ulju. Badnji dan, u sriedu, 6. januara, posti se na vodi. Božić se proslavlja narednog dana, u četvrtak, 7. januara, kada prestaje uzdržavanje od mrsne hrane.

Pored uzdržavanja u ishrani, Božićni post podrazumieva molitvu, pokajanje i brigu za druge. Način posta prilagođava se uzrastu, zdravlju i životnim okolnostima, uz savet i blagoslov sveštenika, posebno kada su u pitanju deca, trudnice, stariji i bolesni.

ŽenaBlic