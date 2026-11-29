Praznična sezona sa sobom donosi slavlje, ali za kućne ljubimce i njihove vlasnike ovaj period godine često predstavlja jedan od najvećih izvora stresa.

Dok ljudi uživaju u vatrometima i petardama, psi i mačke doživljavaju intenzivan strah koji može ostaviti ozbiljne posljedice po njihovo zdravlje.

Stručnjaci iz vodećih svjetskih veterinarskih organizacija ističu da se strah od buke kod životinja ne smije ignorisati niti smatrati prolaznom fazom, jer se bez odgovarajuće pripreme stanje može pogoršavati iz godine u godinu.

Zašto su petarde i vatrometi toliko traumatični?

Životinje svijet doživljavaju prvenstveno putem čula koja su znatno razvijenija nego kod ljudi. Kako objašnjavaju stručnjaci iz britanske dobrotvorne organizacije za zaštitu životinja RSPCA, psi mogu čuti zvukove na udaljenosti i do četiri puta većoj nego ljudi, a registruju i znatno širi raspon frekvencija.

Osim same jačine zvuka, problem predstavlja i njegova nepredvidivost. Za razliku od grmljavine, kojoj prethode promjene atmosferskog pritiska i mirisa vazduha koje životinje mogu osjetiti unaprijed, pirotehnička sredstva eksplodiraju iznenada, uz snažne bljeskove svjetlosti i miris baruta.

Prema podacima Američkog veterinarskog medicinskog udruženja (AVMA), ovakvi nadražaji kod ljubimaca aktiviraju snažan instinkt za preživljavanje, što može dovesti do panike, dezorijentacije i očajničkih pokušaja bijega.

Kako prepoznati znakove panike?

Mnogi vlasnici prepoznaju očigledne znakove straha, poput drhtanja ili skrivanja ispod kreveta, ali veterinari upozoravaju i na suptilnije signale koji ukazuju na visok nivo stresa:

- Ubrzano dahtanje i pojačano lučenje pljuvačke;

- Nemir, hodanje u krug i nemogućnost smirivanja;

- Zijevanje i lizanje njuške, što su česti znakovi anksioznosti kod pasa;

- Spuštene uši, podvijen rep i proširene zjenice;

- Odbijanje hrane i vode ili iznenadno obavljanje nužde u zatvorenom prostoru.

Konkretni savjeti stručnjaka za zaštitu ljubimaca

Vodeća britanska organizacija za dobrobit pasa Dogs Trast i udruženje za zaštitu mačaka Kets protekšn izdvajaju nekoliko ključnih koraka kojima vlasnici mogu ublažiti stres svojih ljubimaca.

Promijenite raspored šetnji

Pse treba izvoditi u duže šetnje tokom dana, prije nego što padne mrak i počne upotreba pirotehničkih sredstava. Tokom šetnje pas obavezno treba biti na povocu, jer iznenadni prasak može natjerati i najposlušniju životinju da pobjegne, pa čak i da istrči na kolovoz.

Mačke koje inače izlaze napolje treba zadržati u kući prije sumraka.

Napravite sigurnu zonu

Pripremite miran kutak u stanu ili kući u kojem se ljubimac osjeća zaštićeno. Za pse to može biti prostor ispod stola ili u uglu sobe, opremljen dekama i omiljenim igračkama.

Mačke najčešće preferiraju visoka mjesta ili zatvorene kutije i ormare u koje se mogu zavući. Važno je da im nikada ne ograničavate izlaz iz tog skrovišta kako se ne bi osjećale zarobljeno.

Zvučna i vizuelna izolacija

Spustite roletne, navucite zavjese i zatvorite prozore kako biste prigušili zvukove i blokirali bljeskove svjetlosti. Uključite televizor ili pustite laganu, umirujuću muziku kako biste stvorili zvučnu zavjesu koja će ublažiti zvukove eksplozija iz okoline.

Ostanite smireni i ne kažnjavajte životinju

Karen Overal, poznata američka veterinarka i stručnjakinja za ponašanje životinja, u svojim stručnim radovima i smjernicama za Veterinarski fakultet Univerziteta Kornel naglašava da životinju nikada ne treba grditi niti kažnjavati zbog ponašanja izazvanog strahom.

Najbolje je ponašati se uobičajeno i smireno te pružiti ljubimcu fizičku blizinu ukoliko je sam traži.

Provjerite mikročip i kontakt podatke

Tokom praznika može porasti broj izgubljenih kućnih ljubimaca, jer uplašene životinje često pokušavaju da pobjegnu od buke.

Provjerite da li su podaci na mikročipu ažurirani, a na ogrlicu obavezno stavite privjesak sa svojim brojem telefona.

Kada potražiti pomoć veterinara?

Ako ljubimac pokazuje ekstremne znakove panike, povređuje se u pokušaju da pobjegne ili danima nakon praznika odbija da izlazi u šetnju, potrebno je konsultovati veterinara.

Stručnjaci iz britanske organizacije PDSA (Narodni dispanzer za bolesne životinje) savjetuju vlasnicima da se veterinaru obrate nekoliko sedmica unaprijed kako bi se na vrijeme pronašao najbolji način za ublažavanje straha.

Danas su dostupni feromonski difuzori, dodaci ishrani za smirenje, kao i odgovarajući lijekovi protiv anksioznosti koje isključivo propisuje veterinar. Pravovremena priprema i odgovarajuća podrška mogu pomoći da praznični dani prođu sa što manje stresa za kućne ljubimce.

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