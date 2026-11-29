Vjetar je ponovo izazvao probleme u snabdijevanju električnom energijom u pojedinim dijelovima Hercegovine. Zbog kvarova na elektromreži, neka domaćinstva su bez struje još od noćas.

„Bilo je sitnih kvarova na niskonaponskoj mreži. Jedino je u Bileći 10-kilovoltni dalekovod Korita u prekidu jer je puklo uže“, rekao je za ATV Ognjen Kuljić, direktor preduzeća Elektro-Hercegovina.

Opet je vjetar ostavili neke Hercegovce bez struje. “Bilo sitnih kvarova na niskom naponu. Jedino u Bileći 10Kv dalekovod Korita u prekidu jer je puklo uže” kaže Ognjen Kuljić. Šta će biti kada dođe zima, zašto se plaća skuplja mrežarina, pitaju se oni koji su danas bez struje? https://t.co/td7snXljPh — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 29, 2026

On je dodao da su ekipe na terenu i da rade na otklanjanju kvarova.

Primjer je selo Korita kod Bileće, gdje mještani od noćas nemaju električnu energiju.

Pitaju se šta će biti kada stigne zima i vremenske prilike budu još nepovoljnije, ali i zbog čega plaćaju sve skuplju mrežarinu ako im ni pri jačem vjetru nije zagarantovano uredno snabdijevanje električnom energijom