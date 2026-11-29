Prije nego što je krenuo za Isusom, Matej je radio kao carinik, odnosno sakupljač poreza, zbog čega je pripadao grupi ljudi koju su mnogi njegovi sunarodnici prezirali.

Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Velimirovića, Matej je bio sin Alfejev i živio je u Kapernaumu, gdje je obavljao posao carinika. U Jevanđelju po Mateju opisano je kako ga je Isus ugledao na mestu gde je prikupljao porez i pozvao riječima: "Hajde za mnom". Matej je ustao i pošao za njim.

Njegov poziv bio je značajan i zbog toga što su carinici u tadašnjem društvu često smatrani saradnicima rimske vlasti, a zbog načina na koji su prikupljali porez bili su na lošem glasu. Isusov izbor čovjeka iz takve sredine imao je i posebnu poruku - poziv na vjeru nije bio ograničen na one koje je društvo smatralo uglednim ili dostojnim.

Ubrzo nakon što je postao Hristov učenik, Matej je u svojoj kući priredio gozbu na kojoj su se našli i drugi carinici i grešnici. Kada su zbog toga prigovorili Isusu, on je, prema jevanđeljima, odgovorio da ljekar nije potreban zdravima, već bolesnima, i da nije došao da pozove pravednike, nego grešnike.

Apostol koji je ostavio prvo jevanđelje u Novom zavjetu

Sveti Matej poznat je i kao jevanđelista, jer mu se pripisuje autorstvo Jevanđelja po Mateju, koje se u novozavetnom kanonu nalazi na prvom mjestu.

U crkvenoj tradiciji njegovo jevanđelje posebno se povezuje sa obraćanjem ljudima jevrejskog porekla, zbog čega se u njemu često ukazuje na ispunjenje starozavetnih proročanstava o dolasku Mesije.

Nakon Hristovog vaskrsenja i silaska Svetog Duha, Matej je, prema crkvenom predanju, propovedao hrišćanstvo u Partiji, Midiji i Etiopiji. U Etiopiji je, kako navodi "Ohridski prolog", postavio episkopa Platona, a potom se povukao u molitvenu samoću.

Zanimljivosti Božićni post počinje sutra: Kada se posti na vodi, kada se jede riba i šta važi za Badnji dan

Predanje govori i o njegovom stradanju zbog propovedanja hrišćanske vjere. Ipak, različiti izvori ne navode uvijek iste pojedinosti o mjestu i načinu njegove smrti, pa ih ne treba predstavljati kao potpuno utvrđene istorijske činjenice.

Šta se radi na Matejevdan i postoje li posebne zabrane?

U srpskom narodu ovaj praznik poznat je i kao Matejevdan. Ipak, za 29. novembar nisu pouzdano potvrđena posebna narodna pravila koja bi nalagala da se ne obavljaju određeni kućni poslovi, ne izlazi iz kuće ili ne pozajmljuju stvari.

Zbog toga ne treba svaku zabranu koja se može pronaći u nekom kalendaru ili na društvenim mrežama predstavljati kao opšteprihvaćen srpski običaj. Ono što je pouzdano povezano sa ovim datumom jeste početak Božićnog posta, koji je počeo 28. novembra i traje do Božića.

Pošto 29. novembar 2026. godine pada u nedjelju, tokom posta je dozvoljena riba, uz ulje i vino. Ipak, post u pravoslavnom učenju ne svodi se samo na izbor hrane, već podrazumeva i uzdržanje od loših misli i postupaka, praštanje i veće okretanje duhovnom životu, prenosi Telegraf.