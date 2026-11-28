Duhovna priprema za najradosniji hrišćanski praznik rođenja Isusa Hrista počela je danas. Osim tjelesnog posta koji nas uči uzdržljivosti tjelesnih strasti, tu je onaj duhovni post koji se ogleda kroz molitvu, ispovjest, pokajanje i sjedinjenje sa Gospodom.

„To je prilika da preispitamo svoje misli, svoje riječi svoja djela, da se usavršavamo u smirenosti ali i da njegujemo svoj odnos ka bližnjima. Pored tih tjelesnih strasti koje nas neprestano opterećuju jako je važno da se uklonimo i svih duhovnih neprijatelja koji remete naš odnos sa Bogom i našim bližnjima. Prema riječima Svetog Vasilija važnost posta upravo ne u odbacivanju određene hrane nego u udaljavanju od određenih zlih djela“, rekao je đakon Ranko Milojčić.

Meso, mlijeko i jaja mijenjaju se ribom i povrćem. Ulje i vino dozvoljeni su svim danima osim srijede i petka kada bi trebalo postiti na vodi. Domaćice kažu, da se najviše priprema riba i salata. Ipak osim uzdržavanja, bitnije je da praktikujemo dobre misli i humanost.

"Kažu da je juče počeo post pošto je petak posni. Zavisi da li je to voda, ulje i da li je to riba. Riba ide vikendom, voda srijedu i petak, ulje ovim ostalim danima. Sve se može spremiti, povrće da očistiš organizam od svega ali sve je to džabe ako nisi duhovno i ako ne očistiš sam sebe od grešnih misli, mržnje".

„Ko god može postiti treba da posti, to je naš božićni radosni doček i sve“, kažu građani.

Božić sa radošću iščekuju i oni koji nisu započeli post. Ljubomir Stevanić iz Donjeg Volara kaže da se i ove godine raduje prazniku, a ističe da se običaji razlikuju od sela do sela. Najvažnija je priprema ručka i odlazak po badnjak.

„Običaj je recimo priprema se božićni ručak, Badnji dan se obilježava ide se po selu sa badnjakom. Dolazi se pred crkvu pali se badnjak i onda nastavljamo dalje, rekao je Ljubomir Stevanić, Donji Volar.

Cijene ribe ove godine razlikuju se od prošle, pa je za kilogram pastrmke potrebno izdvojiti 16, a za bijeli oslić 10 maraka.

„Traži se svježa riba riječna tj. šaran, kostolobik, amur, pastrmka, som smuđ. To je nešto što traže sugrađani naši. Imamo i morsku ribu, traži se najviše oslić, girice, lignje, skuša“, rekao je Milan Marčetić.

Suština posta je da čovjek preispita i učvrsti svoju vjeru, ojača duhovnost ali i pruži ruku pomirenja onima sa kojima je u zavadi. Božićni post je jedan od četiri koje je crkva odredila. Osim njega, tu su Vaskršnji, Gospojinski i Petrovski.