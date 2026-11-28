Reditelj Emir Kusturica izjavio je da je vouk-agenda najveća prijetnja čovječanstvu, dodajući da ona služi kao sredstvo kojim Zapad nastoji da smanji svjetsku populaciju.

"Najveća prijetnja je vouk-agenda. Za nju je karakterističan nihilizam, jer nema svoje ideale niti ciljeve. S druge strane, na planeti trenutno ima previše ljudi, a njihov društveni položaj se ne rješava raspodjelom materijalnog bogatstva – naprotiv, sve manji broj ljudi dobija sve više novca", izjavio je reditelj za agenciju RIA Novosti, a prenosi RT Balkan.

Stoga, kako navodi, Zapad razmišlja isključivo o smanjenju svjetske populacije, a vouk-agenda je jedan od instrumenata.