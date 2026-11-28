Auto-moto savez Republike Srpske apelovao je večeras da vozači na put ne kreću bez zimske opreme zbog snijega na kolovozu, posebno u višim planinskim predjelima i mogućnosti formiranja poledice.

Vozačima se skreće pažnja na putne pravce Pale-Jahorina, Sarajevo-Foča preko Rogoja, Gacko-Foča na prevoju Čemerno i na putu Sarajevo-Sokolac preko Romanije. Za teretna vozila se na ovim pravcima preporučuje upotreba lanaca.

Na magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak, preko prevoja Han Pogled, zbog sniježnih padavina trenutno je zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila sa prikolicom i šlepere.

Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, na području Banj Brda, sabraćaju sve kategorije vozila, ali je za teretna motorna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna upotreba lanaca.

Iz AMS-a su upozorili vozače na učestale odrone, posebno na putevima Kneževo-Turbe, Kotor Varoš-Kneževo, Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Kupres, Rogatica-Ustiprača i Brodar-Rudo.