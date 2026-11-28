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Na magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak preko prevoja Han Pogled, zbog snježnih padavina, zabranjen je saobraćaj za šlepere i teretnjake sa prikolicom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Snijega na kolovozima ima na pojedinim dionicama u višim planinskim predjelima. Zbog niske temperature moguće je formiranje poledice na putnim pravcima Pale-Jahorina, između Sarajeva i Foče preko Rogoja, na prevoju Čemerno između Gacka i Foče, te na Romaniji.

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