Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak preko prevoja Han Pogled, zbog snježnih padavina, zabranjen je saobraćaj za šlepere i teretnjake sa prikolicom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Snijega na kolovozima ima na pojedinim dionicama u višim planinskim predjelima.
Zbog niske temperature moguće je formiranje poledice na putnim pravcima Pale-Jahorina, između Sarajeva i Foče preko Rogoja, na prevoju Čemerno između Gacka i Foče, te na Romaniji.
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