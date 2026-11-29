Zagađenje vazduha jutros je zabilježeno najviše u Živinicama, a umjereno u Prijedoru, Doboju i drugim gradovima, dok je indeks kvaliteta dobar u Trebinju, pokazuju podaci sa sajta "Eko-akcija".

Kvalitet vazduha u Živinicama je nezdrav za osjetljive grupe i iznosi 115, zbog čega bi plućni i srčani bolesnici, kao i trudnice, djeca i starije osobe trebalo da smanje produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

U Prijedoru, Maglaju, Lukavcu, Bihaću, Doboju, Sarajevu, Tuzli, Visokom, Zenici, Ilijašu i Tešnju vazduh je umjereno zagađen i neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme kod ljudi koji su veoma osjetljivi.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, a mjerenje u 7.00 časova pokazalo je da je u Kaknju 49, u Travniku 40, u Jajcu 24, u Vogošći 23, u Hadžićima 22, u Livnu 11, a u Mostaru i Trebinju šest.

Indeks kvaliteta vazduha od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.