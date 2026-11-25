U knjizi „Privatni dnevnik pape Franje“, koja je objavljena juče, navode se zapisi pokojnog poglavara Rimokatoličke crkve u kojima tvrdi da je tokom života tri puta „vidio đavola“, kao i da je jednom bio „pred vratima pakla“.

Zapise nastale u periodu od 1992. do 2024. godine uredio je kardinal Viktor Fernandez, a riječ je o prvim objavljenim dnevnicima jednog pape još od šezdesetih godina prošlog vijeka.

Prema izvodima iz dnevnika, u zapisu iz 2021. godine navodi se da je Franja imao tri vizije đavola – iz automobila, „u horskoj galeriji“ tokom mise i tokom sastanka sa vatikanskim zvaničnicima. Prisjećajući se jedne od tih vizija, napisao je: „Ne mogu da zaboravim snažnu hrapavost njegovog glasa.“

Zapisi o đavolu, paklu i krizi u Čileu

U dnevniku vođenom od 1992. do 2024. godine papa Franja izražava i žaljenje zbog posjete Čileu 2018. godine, kada se našao na meti kritika zbog odbrane biskupa optuženog za prikrivanje seksualnog zlostavljanja koje je počinio sveštenik.

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Kasnije se zbog toga izvinio i pozvao čileanske biskupe u Rim, gdje su svi ponudili ostavke. Zapis iz 2021. godine otkriva da je bio „slomljen zbog situacije u Čileu“, uz napomenu da mu je bilo teško da prizna šta se dogodilo jer nije mislio da je situacija toliko ozbiljna.

Govoreći o navodnim susretima sa đavolom, Franja je naveo da ne može da zaboravi njegove „prijeteće“ oči, uz citat: „Gledao me je plamtećim očima...“ Za drugu viziju, za koju je rekao da se dogodila u kapeli dok je bio nadbiskup Buenos Ajresa, napisao je da su oči „bile kao bljeskovi vatre“.

Vizije u Rimu i navodi o posjeti Argentini

Prema navodima iz dnevnika, đavolovo prisustvo ometalo je njegova putovanja, uključujući posjetu Čileu usred skandala zbog seksualnog zlostavljanja, kao i susret nekoliko dana po povratku u Rim.

Napisao je da ga je vidio i čuo njegov „trijumfalni“ glas, dodajući da mu je „Gospod dao priliku da se oslobodi ovih susreta“.

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Pokojni papa, koji je na čelu Rimokatoličke crkve bio 12 godina do smrti u aprilu 2025. u 88. godini, naveo je i da je u junu 2018. godine, spremajući se za spavanje, „vidio vrata pakla“.

Kako je zapisao, prizor ga je prestravio pa je „uzeo brojanicu kao oružje“, uz upozorenje da je opasno približavati se vratima pakla jer plamen može da izbije i zapali sve.

Dnevnik je priredio kardinal Viktor Fernandez, šef vatikanskog odjeljenja za doktrinu vjere i Franjin prijatelj.

U intervjuu za italijanski list „Korijere dela sera“ Fernandez je naveo da Franja kao papa nije smio da ode u rodnu Argentinu iz straha od ultranacionalističke i neoliberalne desnice, suprotstavljene njegovim stavovima.

Njegov nasljednik, papa Lav XIV, ranije ovog mjeseca boravio je na 12-dnevnoj južnoameričkoj turneji, tokom koje je posjetio i Argentinu, kritikovao mjere štednje predsjednika Havijera Mileja i poručio da ekonomija mora da služi čovjeku, a ne čovjek ekonomiji, prenosi Bi-bi-si na srpskom.