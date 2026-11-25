Na kuću Slobodana Vujičića (40), direktora kompanije "Pro Tent", rano jutros (25. novembra) u Obrenovcu bačena je bomba.

U eksploziji je oštećena fasada kuće i popucala su stakla, a ulica u kojoj Vujičić živi blokirana je za saobraćaj.

Bomba je bačena oko pet časova ujutro, a na lice mjesta izašli su policija i dežurni tužilac, te je obavljen uviđaj, prenosi Telegraf.

Portal Nova.rs objavio je i prve fotografije s mjesta događaja, na kojima se vidi nekoliko policijskih automobila ispred kuće direktora "Pro Tenta".

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, a policija se još nije zvanično oglasila povodom napada.

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Inače, kako navodi Nova.rs, advokat Ivan Ninić podnio je krivičnu prijavu protiv Vujičića i kompanije "Pro Tent" zbog prikupljanja kapilarnih glasova.