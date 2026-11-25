Poslanici Skupštine Srbije danas će nastaviti konstitutivnu sjednicu raspravom o posljednjoj tački dnevnog reda - izboru stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Skupština Srbije ima ukupno 20 odbora, a većina izabranih članova i zamjenika članova su poslanici Studentske liste, dok poslanici "Srbija pobjeđuje" neće učestvuju u radu odbora, jer ne mogu da imaju predsjednike ni potpredsjednike tih tijela.

Konstitutivna sednica je počela u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika.

Poslanici su izabrali za predsjednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsednika i generalnog sekretara.

Za potpredsjednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić, svi iz poslaničke grupe Studentska lista.

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Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobjeđuje", kao ni poslanika iz stranaka nacionalnih manjina.

Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

Izborom stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa "Studentska lista" ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ima 103 mandata.

U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.

(Telegraf)