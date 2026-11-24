Četrnaestogodišnja djevojčica Božica Ajeti otišla je juče ujutru u školu i nije se vratila kući, a večeras je aktiviran i sistem "Pronađi me".

Ona je, kako saznaje „Telegraf“, inače bila u hraniteljskoj porodici.

Božica je, kako je saopštio MUP, u ponedjeljak, 23. novembra, otišla u nepoznatom pravcu iz Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Obrenovcu. Njen nestanak prijavljen je juče.

Srbija Nestala djevojčica Božica Ajeti, aktiviran sistem „Pronađi me“

Božica Ajeti je visoka oko 160 centimetara, mršavije tjelesne građe, smeđih očiju, duge crne kose i svjetlije puti. U trenutku nestanka na sebi je imala sivu jaknu, crnu duksericu, crne helanke i patike bordo boje.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“.

Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064/892-4059.

Informacije su objavljene na sajtu http://pronadjime.mup.gov.rs/.