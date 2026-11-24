Autor:ATV redakcija
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Poslije duge bolesti, u 88. godini preminuo je Nenad Neša Ristić, jugoslovenski i srpski televizijski novinar i nekadašnji generalni direktor Radio-televizije Srbije.
Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Nada Blagojević Ristić.
Sahrana će biti obavljena u krugu porodice, prenosi RTS.
Nenad Ristić bio je televizijski novinar, urednik i direktor Televizije Beograd. Diplomirao je istoriju umjetnosti 1969. godine, kada je započeo novinarsku karijeru.
U Takovskoj 10 proveo je period od 1972. do 2003. godine, ostavivši značajan trag u jugoslovenskom i srpskom televizijskom novinarstvu.
Ostaće upamćen po prepoznatljivom stilu u informativnom programu, a popularnost je stekao uređujući Treći dnevnik i Beogradsku hroniku tokom osamdesetih godina, u koje je uveo neformalan i duhovit pristup.
Dužnost generalnog direktora Radio-televizije Srbije preuzeo je nakon petooktobarskih promjena i obavljao je od 2000. do 2001. godine.
Nakon odlaska u penziju objavio je knjigu sjećanja „Zum u čelo“, u kojoj je dokumentarno i sa dozom humora opisao decenije rada na televiziji.
Udruženje novinara Srbije dodijelilo mu je 2022. godine nagradu za životno djelo za ukupan doprinos televizijskom novinarstvu, dokumentaristici i putopisnom stvaralaštvu.
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