Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je danas uhapsila Pavla Bihalija (44), političkog aktivistu i vođu pokreta "Levijatan", javlja Tanjug.

Razlog hapšenja, prema saznanjima Tanjuga, jeste sumnja da je zloupotrebio za lične potrebe više od 22 miliona dinara, koji iznos je na ime finansiranja izborne kampanje za parlamentarne i gradske izbore u Beogradu 2022. godine isplaćen iz Republičkog i gradskog budžeta koaliciji Ruski manjinski savez.

Umjesto da vrati novac koji nije potrošen u kampanji, Bihali je, kako se sumnja, novac podigao i zadržao za sebe, a na štetu Republičkog i gradskog budžeta.