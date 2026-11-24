Jedan Beograđanin, na dan svoje slave, našao se na meti lažnog vodoinstalatera koji mu je samo za dolazak na adresu uzeo 3.000 dinara.

Domaćinu je na dan slave procurila sudopera. U žurbi da riješi problem prije dolaska gostiju, pozvao je broj sa letka iz poštanskog sandučeta. Majstor je stigao za pola sata, naplatio 3.000 dinara samo za izlazak na teren, a onda sjeo za slavsku trpezu, poslužio se hranom i pićem i priznao da zapravo nije pravi majstor.

"Mušterija mi priča kako je na dan Aranđelovdana u kući procurila sudopera. Čovek ne zna ništa oko tih radova, zvao jednog, drugog, trećeg majstora kojeg je neko poznavao, ali svi su slavili i niko nije mogao da dođe odmah. Domaćica sprema slavu, popodne dolaze gosti, moralo je hitno to da se sredi. Sjetio se da je iz poštanskog sandučeta jednom pokupio vizitkarte i letke koje ostavljaju ljudi i među njima pronašao broj telefona majstora. Odmah je pozvao", priča za Kurir vodoinstalater iz Beograda.

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Kako dodaje, čovjek koji se javio obećao je da će brzo stići, a na adresi se pojavio već poslije pola sata. Domaćin je pomislio da je problem konačno riješen, ali ga je sačekalo neprijatno iznenađenje.

"Majstor je pogledao sudoperu i rekao da tu ne može ništa da se uradi, da je najbolje da se kupi nova jer popravka dosta košta. Izračunao je koliko bi ga izašao trošak, a domaćin mu je rekao da mu se to ne isplati i da će ionako na proleće renovirati cijelu kuhinju. Ovaj je onda rekao da će mu naplatiti samo izlazak na teren", otkriva.

Međutim, taj izlazak nije bio nimalo jeftin. Navodni majstor je za dvadesetak minuta, tokom kojih je samo pogledao i čačkao oko sudopere, naplatio čak 3.000 dinara.

"Čuj, samo izlazak! Uzeo mu je 3.000 dinara, navodno za to što je čačkao dvadesetak minuta, a neće uzeti ni dinar za popravku. Domaćin nije pravio problem, odmah je platio jer je cijenio što se čovjek pojavio tako brzo. Htio je i dodatno da ga ispoštuje, pa ga je, pošto je slava, pozvao da sjedne, popije nešto i posluži se predjelom", prepričava sagovornik.

Kada je vidio koliko ga je domaćin lijepo ugostio, muškarac je, izgleda, odlučio da prizna istinu. Rekao mu je da zapravo nije pravi majstor, da zna samo ponešto o vodoinstalaterskim poslovima, ali da već mjesec dana na ovaj način izlazi na teren i zarađuje novac.

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"Valjda mu je bilo žao što je slagao čoveka i još mu uzeo pare, a ovaj ga lijepo ispoštovao, dao mu da jede i pije. Otvorio mu je dušu i rekao da nije pravi majstor, da zna samo neke stvari, ali da već mjesec dana ide tako od adrese do adrese, naplaćuje dolazak, a onda kaže da kvar ne može da se popravi ili uradi ono što ume. Od toga, kako je rekao, uzima lijepe pare. Na kraju je domaćinu vratio novac i postiđen otišao", priča on.