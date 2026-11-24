Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da je krnji Ustavni sud BiH uzrokovao aktuelnu krizu u BiH.

"Ne postoji nijedan ustavni sud kao što je Ustavni sud u nazovi zemlji koja se zove BiH", rekao je Amidžić novinarima u Sarajevu i istakao da funkcionisanje krnjeg Ustavnog suda na ovakav način ne ide u korist ni tom sudu, kao ni bilo kome ko živi u Republici Srpskoj ili u Federaciji BiH (FBiH).

Amidžić je kao primjer postupanja Ustavnog suda, koji treba da tumači Ustav, naveo da je podzakonskim aktom propisao da sudija u ovom sudu može imati i više od 70 godina, čime je taj podzakonski akt postao stariji od Ustava, što je nemoguće, prenosi "Srna".

Govoreći o tome da je zajedno sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Stašom Košarcem glasao protiv dnevnog reda sjednice Savjeta ministara, zbog čega sjednica nije održana, Amidžić je istakao da nisu djeca da bi neko njima mogao da se igra.

"Mi nismo neko ko će učestvovati u radu Savjeta ministara BiH koja očigledno ne postoji. Ja prihvatam da nas dvojica budemo ministri u Savjetu ministara BiH ukoliko ona postoji, ali ako nešto ne postoji, onda ne vidim ni razlog zašto u tome da učestvujemo", rekao je Amidžić i upitao smiju li njih dvojica poslati političku poruku i zauzeti politički stav.

Prema njegovim riječima, neko ko želi da nastavi proces razgradnje BiH, što su radile neke prethodne sudije u Ustavnom sudu, nastavio je to da radi odlično, možda još bržim tempom.

"Ako neko misli da će na takav način donijeti štetu srpskom narodu i ljudima koji žive u Republici Srpskoj, mogu vas samo podsjetiti da su oktobraski izbori pokazali najveću homogenizaciju srpskog korpusa do sada, koja je manifestovana kroz pobjedu predsjednika Republike Save Minića i srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović, i političke partije kojoj pripadamo kolega Košarac i ja, a koja u ovom momentu broji 35 poslanika", naglasio je Amidžić.

Prema njegovim riječima, kada se priča o lideru SNSD-a Miloradu Dodiku govori se o politikama srpskog naroda.

"Pozivam sve na razum i mislim da je ovo jedna šteta ne samo za nas, već da je to šteta i za hrvatski i za bošnjački narod, jer je ovo odluka koja ne ide u korist nikome", zaključio je Amidžić.