Imanje Vilijama i Kejt Midlton, princa i princeze od Velsa na selu bilo je meta provalnika, saznaje Dejli Majl.

Policija u Norfolku navodno istražuje provalu u Anmer Hol, koja se dogodila u utorak uveče.

Vila sa deset spavaćih soba nalazi se na imanju Sandringem, koje pripada kralju Čarlsu III, a predstavlja svadbeni poklon koji je princu i princezi od Velsa poklonila pokojna kraljica Elizabeta II.

Princ i princeza od Velsa i njihova djeca, Džordž, Šarlot i Luis, u trenutku incidenta bili su u Vindzoru.

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Oni redovno provode vikende i praznike u Anmer Holu, koji se smatra njihovim omiljenim utočištem za odmor.

Iz Kensingtonske palate nisu želeli da komentarišu bezbjednosna pitanja.

Princ od Velsa trenutno se nalazi u Dauning stritu, gdje razgovara sa britanskim premijerom Endijem Bernamom o zajedničkim prioritetima, među kojima je i rješavanje problema beskućništva, prenosi Dejli mejl.