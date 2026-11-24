S druge strane, Emina je ranije tvrdila da ne zna zbog čega su se njihovi odnosi zahladili.

Godinama se nagađalo da između Emine Jahović i Saše Kovačevića postoje neriješene nesuglasice, a njihov odnos ponovo je dospio u fokus javnosti nakon pjevačicine izjave na koncertu u beogradskom Sava centru.

Emina je pred okupljenim novinarima govorila o kolegi s kojim je 2010. godine snimila duet „Još ti se nadam“, a posebno se osvrnula na lijepe vijesti iz njegovog privatnog života. Kovačeviću je javno čestitala rođenje djeteta, iako je priznala da se tim povodom nisu čuli.

– Nisam, ali ovom prilikom bih da mu čestitam. Zaista mi je jako drago – kazala je Emina.

Priča koja traje godinama

Njihova saradnja svojevremeno je iznjedrila veliki hit, ali su nakon toga počela nagađanja o narušenim odnosima.

Prema pisanju pojedinih medija, nesuglasice su navodno nastale 2011. godine, kada se pričalo da je Emina za gostovanje na prvom solističkom koncertu Saše Kovačevića tražila honorar od 8.000 evra.

Kovačević je ranije otvoreno govorio o tome da ga je koleginica više puta povrijedila, ističući da se u nekoliko navrata nije ponijela prijateljski i kolegijalno.

Kolegijalnost i drugarstvo

– Dva-tri puta su se desile neke stvari koje nisu bile kolegijalne, drugarske. To je bilo u prošlosti. Više se prijateljski nije postavila, smatrao sam je prijateljem – rekao je pjevač u emisiji „Amidži šou“.

Otkrio je i da se godinama nisu čuli, te da je smatrao kako bi Emina trebalo prva da pokaže želju da razgovaraju i riješe nesuglasice.

S druge strane, Emina je ranije tvrdila da ne zna zbog čega su se njihovi odnosi zahladili. Prisjetila se i da ga je pozvala da bude njen gost na koncertu, ali da joj je tada rekao kako ima druge poslovne obaveze.

Njena najnovija čestitka pokazala je da, bez obzira na ranije nesuglasice i javne izjave, kolegi želi sreću u privatnom životu.

(Avaz)