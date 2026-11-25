U Beogradu je od početka mjeseca palo oko 160 milimetara kiše, gotovo tri puta više od prosjeka, čime je oboren rekord iz 1921. godine, star čak 105 godina.

Iako je na sjeveru Srbije došlo do razvedravanja, južni i jugoistočni krajevi i dalje su pod oblacima, a na planinama se očekuju nove snježne padavine.

Novembar oborio rekord iz 1921. godine

Dnevne temperature neće se bitnije mijenjati do kraja sedmice, a maksimalne vrijednosti kretaće se između 4 i 7 stepeni. Ipak, sredinom sedmice moguć je kratkotrajan porast temperature zbog priliva nešto toplijeg vazduha i povećanja oblačnosti, kaže meteorolog Nedeljko Todorović.

"Sa druge strane, dnevne temperature neće se bitnije mijenjati, pa će maksimalne vrijednosti do kraja sedmice iznositi između 4 i 7 stepeni. Moguće je da u srijedu, nakon jutarnjeg mraza, dnevna temperatura poraste za dva do tri stepena, prije svega zbog priliva nešto toplijeg vazduha i oblačnosti", rekao je on.

Već u noći između srijede i četvrtka, sa 25. na 26. novembar, stiže novo naoblačenje sa kišom. Time će se dodatno povećati količina padavina, koja je već sada znatno iznad višegodišnjeg prosjeka.

"U noći između srijede i četvrtka, sa 25. na 26. novembar, uslijediće naoblačenje koje će donijeti kišu, slično kao što je bilo noćas i jutros. Time će se ukupna količina padavina u svim mjestima u Srbiji povećati na natprosječne mjesečne vrijednosti. Primjera radi, u Beogradu je od početka novembra do sada već pala trostruko veća količina kiše od prosjeka“, kaže Todorović, prenosi "Kurir".

Podaci za srpsku prijestonicu pokazuju koliko je ovaj novembar neuobičajen. Umjesto prosječnih 55 milimetara, do sada je palo oko 160 milimetara kiše.

"Prosječna vrijednost je oko 55 milimetara, a do sada je palo oko 160, čime postavljamo novi rekord za maksimalnu mjesečnu količinu padavina u novembru. Bilo je i ranije sličnih vrijednosti, pre svega u Beogradu, dok u drugim mjestima vjerovatno ima odstupanja. Prethodni rekord zabilježen je još 1921. godine i iznosio je nešto više od 150 milimetara kiše, tako da se ovaj novembar pokazao kao izuzetno kišovit mjesec", rekao je on.

Priroda nadoknađuje višemjesečnu sušu, stižu nove padavine

Obilne novembarske padavine dolaze nakon višemjesečnog perioda suše, a nestabilno vrijeme nastaviće se i tokom predstojećeg vikenda.

"Poslije višemjesečne suše, tokom koje je priroda uskratila padavine, sada se taj manjak nadoknađuje. Uz to, i u subotu nas očekuju oblačnost i slabe padavine - snijeg na planinama, a kiša u nižim predjelima. U noći između subote i nedjelje, sa 28. na 29. novembar, ponegdje je moguća i kratkotrajna pojava slabog snijega u nižim krajevima", kaže meteorolog.

Ipak, uprkos niskim temperaturama, u gradovima se do kraja sedmice ne očekuju učestali jutarnji mrazevi. Razlog je oblačnost, koja sprečava intenzivnije hlađenje vazduha tokom noći.

"Osnovni uslov za pojavu mraza jeste da li tokom noći i jutra ima oblaka ili je vedro. Prema trenutnim prognozama, do kraja sedmice preovlađivaće oblačno vrijeme, pa je mala vjerovatnoća da u jutarnjim satima uopšte bude mraza u nižim predjelima. Može se javiti tek ponegdje, na nadmorskoj visini iznad 400 do 500 metara, kao lokalni efekat. S druge strane, u planinskim predjelima iznad 1.000 metara mraza će biti svakog jutra uprkos oblačnosti, zbog čega će tamo i padati snijeg", objašnjava meteorolog.

Prava zima stiže početkom decembra

Iako će naredni dani donijeti prve ozbiljnije jutarnje minuse, pravo zimsko vrijeme u nižim predjelima ne očekuje se prije početka decembra. Prema prognozi Nedeljka Todorovića, početak narednog mjeseca mogao bi da donese još hladnih jutara, ali bi potom uslijedio blaži porast temperature.

"U nižim predjelima za sada nema ozbiljne hladnoće. Za pravu zimu moraćemo da sačekamo početak decembra da bismo vidjeli kako će se situacija dalje razvijati. Najvjerovatnije će i prvih dana decembra preovlađivati hladnije vrijeme, kada bi ponovo moglo biti mrazeva. Međutim, nakon tih prvih nekoliko dana očekuje se blagi porast temperature pred sljedeću promjenu i novo naoblačenje, koje će donijeti prvo kišu, a potom i snijeg", rekao je Todorović.

Ne očekuju se novi olujni udari vjetra

Snažan vjetar koji je prošle nedjelje lomio grane, obarao drveće i oštećivao krovove zabrinuo je građane, ali prema trenutnim prognozama nema najava da bi se slična situacija uskoro mogla ponoviti.

"Za sada nema nagovještaja za tako nešto. To je trajalo samo jedno veče, čini mi se prošlog četvrtka, kada je u pojedinim mjestima bilo jakog i olujnog vjetra, ali ne svuda istim intenzitetom. Zapravo, radilo se o kratkotrajnim udarima vjetra koji nisu bili razlog za veću brigu, iako su ponegdje pričinili manju štetu - lomili grane, obarali drveće ili oštetili neki slabiji krov. Ipak, u narednom periodu nema naznaka da bi moglo doći do slične pojave", kaže Todorović.

Todorović objašnjava da su prošlonedjeljni udari bili posljedica sudara toplih i hladnih vazdušnih masa, dok bi tokom zime značajniju ulogu mogla da ima košava.

"Tokom zime biće još prilika za vjetar, pogotovo ako se stvore uslovi za košavu, koja je u ovom periodu mnogo značajniji vjetar. Ono što smo imali prošlog četvrtka bio je lokalni vjetar vezan za grmljavinske oblake i prolazak fronta - usljed sudara toplog i nadolazećeg hladnog vazduha lokalno je dolazilo do jakih i olujnih udara. U tom smislu stanje je sasvim redovno, iako se grmljavina prilično rijetko javlja u novembru", objasnio je meteorolog.

Prvi snijeg u Beogradu mogao bi da padne svakog dana

Prema višegodišnjoj statistici, Beograd je upravo stigao do perioda kada se najčešće bilježe prve snježne padavine. Todorović ističe da se prvi snijeg, kada je riječ o samim pahuljama, a ne o formiranju snježnog pokrivača, obično javlja sredinom ili krajem novembra, odnosno tokom decembra.

"Želio bih da napomenem i podatak vezan za pojavu prvog snijega, pritom mislim na same snježne padavine, ne na formiranje snježnog pokrivača koji se zadržava na tlu. One se obično javljaju sredinom ili krajem novembra, ili u decembru, a kada se izračuna višegodišnji prosjek, srednji datum pojave prvih snježnih padavina u Beogradu je 24. novembar. Dakle, kalendarski smo već tu negdje i uskoro bismo mogli da očekujemo taj prvi snijeg, iako je prethodnih godina bilo odstupanja, pa se dešavalo da prvi put padne tek u januaru ili februaru", kaže Todorović.