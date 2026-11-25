Kućni ljubimac spasao je dvogodišnju djevojčicu od davljenja u porodičnom bazenu, a dramatičan trenutak zabilježen je sigurnosnom kamerom.

Na snimku se vidi kako djevojčica po imenu Maite silazi niz stepenice u bazen, ali ubrzo gubi ravnotežu i počinje da se bori za vazduh ispod površine vode.

Nauka i tehnologija Japanski naučnici stvorili "frankenhrčka" u bizarnom eksperimentu

Srećom, u blizini se nalazila zlatna retriverka Tereza. Pas je očigledno primjetio da je djevojčica u opasnosti, pa je odmah skočio u vodu.

Djevojčica je uspjela da se uhvati za psa i iskoristi ga kao oslonac kako bi bar djelimično ostala iznad površine vode.

U tom trenutku njena majka i starija sestra panično su potrčale ka bazenu i skočile u vodu. Majka je podigla djevojčicu sa psa i izvukla je na sigurno.

Zastrašujući incident dogodio se u petak u mjestu Šapada dos Gimaraes, nedaleko od Kujabe, u brazilskoj saveznoj državi Mato Groso, na zapadu centralnog dijela zemlje.

Majka djevojčice, lična trenerka Gladisa Filbido, ispričala je da je porodica tokom odmora boravila u kući svoje snaje, u kojoj živi pas Tereza.

Objasnila je da se nakratko udaljila kako bi uzela parče kolača, dok je njena starija ćerka Nikol išla da donese kadu za psa.

Tokom tih nekoliko sekundi, Maite je neočekivano odlučila da sama uđe u bazen.

A golden retriever leapt into action after a toddler jumped into a pool and began drowning in Chapada dos Guimarães, Brazil. The dog was able to help keep the child afloat until two women rescued her. https://t.co/F8OicdBZ5J — CBS News (@CBSNews) November 24, 2026

Gladisa je objasnila da djevojčica nikada ranije nije ulazila u bazen bez pratnje.

"Moja ćerka ima pristup bazenima i nikada, apsolutno nikada, ne ulazi u vodu sama. Uvijek sačeka da neko uđe sa njom", rekla je majka.

Kada je kasnije pitala djevojčicu šta je namjeravala da uradi, mališanka joj je objasnila da je jednostavno željela da skoči u vodu.

"Jednostavno je ušla u bazen. Prema njenim riječima, željela je da skoči u vodu. Dječija nevinost", ispričala je Gladisa.

Majka je snimak sa sigurnosne kamere podijelila na društvenim mrežama kako bi upozorila druge roditelje koliko brzo može da dođe do nesreće sa potencijalno tragičnim posljedicama.

"Za dvije sekunde može da se dogodi tragedija", upozorila je ona.

Zahvalna majka nazvala je Terezu heroinom i istakla da je upravo pas pomogao da Maite ostane iznad vode dovoljno dugo, dok članovi porodice nisu stigli do nje, prenosi B92.

Ekonomija Avionske karte naredne godine mogle bi biti znatno skuplje

Maite je, srećom, prošla bez povreda, a Gladisa je kasnije podijelila i dodatni snimak na kojem se vidi kako se djevojčica veselo igra sa svojim četvoronožnim spasiocem.