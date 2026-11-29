Autor:ATV redakcija
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Srpska crkvena opština Trst bilježi veliki priliv novih članova, o čemu je danas informisan Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.
Procjenjuje se da u Trstu i okolini danas živi više od deset hiljada Srba, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve.
U razgovoru sa dugogodišnjim parohom tršćanskim Raškom Radovićem i predstavnicima srpske crkvene opštine Trst, Njegova svetost im je zahvalio na predanom radu na dobro srpske crkvene zajednice, pohvalio njihov lični profesionalni napredak, posebno pomoć koju pružaju otadžbini, prenosi Srna.
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Napomenuto je da je Hram Svetog Spiridona kroz čitavu bogatu istoriju, koja počinje sredinom 18. stoljeća, matica neprekinutog života, trajanja i napretka srpske zajednice, koja je u velikoj mjeri doprinijela razvoju Trsta.
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