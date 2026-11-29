Srpska crkvena opština Trst bilježi veliki priliv novih članova, o čemu je danas informisan Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Procjenjuje se da u Trstu i okolini danas živi više od deset hiljada Srba, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve.

U razgovoru sa dugogodišnjim parohom tršćanskim Raškom Radovićem i predstavnicima srpske crkvene opštine Trst, Njegova svetost im je zahvalio na predanom radu na dobro srpske crkvene zajednice, pohvalio njihov lični profesionalni napredak, posebno pomoć koju pružaju otadžbini, prenosi Srna.

Društvo Danas se slavi Sveti Matej: Šta se radi na Matejevdan i postoje li posebne zabrane?

Napomenuto je da je Hram Svetog Spiridona kroz čitavu bogatu istoriju, koja počinje sredinom 18. stoljeća, matica neprekinutog života, trajanja i napretka srpske zajednice, koja je u velikoj mjeri doprinijela razvoju Trsta.