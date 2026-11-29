Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква (СПЦ) 29. новембра обиљежава Светог апостола и јеванђелисту Матеја, једног од дванаесторице Христових ученика и аутора првог јеванђеља у Новом завјету.
Прије него што је кренуо за Исусом, Матеј је радио као цариник, односно сакупљач пореза, због чега је припадао групи људи коју су многи његови сународници презирали.
Према "Охридском прологу" Светог Николаја Велимировића, Матеј је био син Алфејев и живио је у Капернауму, гдје је обављао посао цариника. У Јеванђељу по Матеју описано је како га је Исус угледао на месту где је прикупљао порез и позвао ријечима: "Хајде за мном". Матеј је устао и пошао за њим.
Његов позив био је значајан и због тога што су цариници у тадашњем друштву често сматрани сарадницима римске власти, а због начина на који су прикупљали порез били су на лошем гласу. Исусов избор човјека из такве средине имао је и посебну поруку - позив на вјеру није био ограничен на оне које је друштво сматрало угледним или достојним.
Убрзо након што је постао Христов ученик, Матеј је у својој кући приредио гозбу на којој су се нашли и други цариници и грешници. Када су због тога приговорили Исусу, он је, према јеванђељима, одговорио да љекар није потребан здравима, већ болеснима, и да није дошао да позове праведнике, него грешнике.
Свети Матеј познат је и као јеванђелиста, јер му се приписује ауторство Јеванђеља по Матеју, које се у новозаветном канону налази на првом мјесту.
У црквеној традицији његово јеванђеље посебно се повезује са обраћањем људима јеврејског порекла, због чега се у њему често указује на испуњење старозаветних пророчанстава о доласку Месије.
Након Христовог васкрсења и силаска Светог Духа, Матеј је, према црквеном предању, проповедао хришћанство у Партији, Мидији и Етиопији. У Етиопији је, како наводи "Охридски пролог", поставио епископа Платона, а потом се повукао у молитвену самоћу.
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Предање говори и о његовом страдању због проповедања хришћанске вјере. Ипак, различити извори не наводе увијек исте појединости о мјесту и начину његове смрти, па их не треба представљати као потпуно утврђене историјске чињенице.
У српском народу овај празник познат је и као Матејевдан. Ипак, за 29. новембар нису поуздано потврђена посебна народна правила која би налагала да се не обављају одређени кућни послови, не излази из куће или не позајмљују ствари.
Због тога не треба сваку забрану која се може пронаћи у неком календару или на друштвеним мрежама представљати као општеприхваћен српски обичај. Оно што је поуздано повезано са овим датумом јесте почетак Божићног поста, који је почео 28. новембра и траје до Божића.
Пошто 29. новембар 2026. године пада у недјељу, током поста је дозвољена риба, уз уље и вино. Ипак, пост у православном учењу не своди се само на избор хране, већ подразумева и уздржање од лоших мисли и поступака, праштање и веће окретање духовном животу, преноси Телеграф.
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