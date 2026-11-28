Аутор:АТВ редакција
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Духовна припрема за најрадоснији хришћански празник рођења Исуса Христа почела је данас. Осим тјелесног поста који нас учи уздржљивости тјелесних страсти, ту је онај духовни пост који се огледа кроз молитву, исповјест, покајање и сједињење са Господом.
„То је прилика да преиспитамо своје мисли, своје ријечи своја дјела, да се усавршавамо у смирености али и да његујемо свој однос ка ближњима. Поред тих тјелесних страсти које нас непрестано оптерећују јако је важно да се уклонимо и свих духовних непријатеља који ремете наш однос са Богом и нашим ближњима. Према ријечима Светог Василија важност поста управо не у одбацивању одређене хране него у удаљавању од одређених злих дјела“, рекао је ђакон Ранко Милојчић.
Месо, млијеко и јаја мијењају се рибом и поврћем. Уље и вино дозвољени су свим данима осим сриједе и петка када би требало постити на води. Домаћице кажу, да се највише припрема риба и салата. Ипак осим уздржавања, битније је да практикујемо добре мисли и хуманост.
"Кажу да је јуче почео пост пошто је петак посни. Зависи да ли је то вода, уље и да ли је то риба. Риба иде викендом, вода сриједу и петак, уље овим осталим данима. Све се може спремити, поврће да очистиш организам од свега али све је то џабе ако ниси духовно и ако не очистиш сам себе од грешних мисли, мржње".
„Ко год може постити треба да пости, то је наш божићни радосни дочек и све“, кажу грађани.
Божић са радошћу ишчекују и они који нису започели пост. Љубомир Стеванић из Доњег Волара каже да се и ове године радује празнику, а истиче да се обичаји разликују од села до села. Најважнија је припрема ручка и одлазак по бадњак.
„Обичај је рецимо припрема се божићни ручак, Бадњи дан се обиљежава иде се по селу са бадњаком. Долази се пред цркву пали се бадњак и онда настављамо даље, рекао је Љубомир Стеванић, Доњи Волар.
Цијене рибе ове године разликују се од прошле, па је за килограм пастрмке потребно издвојити 16, а за бијели ослић 10 марака.
„Тражи се свјежа риба ријечна тј. шаран, костолобик, амур, пастрмка, сом смуђ. То је нешто што траже суграђани наши. Имамо и морску рибу, тражи се највише ослић, гирице, лигње, скуша“, рекао је Милан Марчетић.
Суштина поста је да човјек преиспита и учврсти своју вјеру, ојача духовност али и пружи руку помирења онима са којима је у завади. Божићни пост је један од четири које је црква одредила. Осим њега, ту су Васкршњи, Госпојински и Петровски.
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