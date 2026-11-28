Аутор:Теодора Беговић
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Педијатријске амбуланте све чешће посјећују дјеца са тегобама узрокованим неправилном исхраном, а све је више и гојазне дјеце. Љекари истичу да управо оне навике које су у народу нормалне, знају најчешће изазивати проблеме.
"Шта бих могао да извучем за суштину? То је да се код дјеце до друге године не дају сокићи јер у себи садрже доста шећера, фруктозе, која самим тим оптерећује и јетру. Доказано је да велики број дјеце. Доказано је да велики број дјеце која има вишак килограма има масну јетру. То све полази од претјеране употребе сокова, газираних пића", рекао је Бојан Јоксимовић, педијатар, гастроентеролог.
Истраживања показују да највише четири намирнице ваш организам не воли, а све остало, уколико се конзумира више пута, је ствар навике. Важно је дјеци већ у раном узрасту изградити здраве навике како касније не би имала проблема. Нутриционисти поручују да су дјеци потребне здраве ужине, а пекаре и друге алтернативе лако могу прећи у навику која касније може довести до гојазности.
"Дијете ће најбоље прихватити намирницу уколико је изложимо више пута. Постоје истраживања која кажу да након што смо дјетету понудили храну 20 пута, дијете ће ту намирницу прихватити. Наравно, да би изложили дјетету 20 пута неку намирницу за то треба више времена, не може у истом дану да је прихвати, али је то процес који се дуготрајно исплати", рекла је Марина Давидовић, нутрициониста.
Здрава исхрана форсира се и у вртићима. Припремају им се нутритивно богати оброци, а то дјеца веома добро прихватају.
"У оброцима су заступљене све намирнице – млијеко, млијечни производи свакодневно, месо три до четири пута седмично, поврће свакодневно, воће три пута седмично. Ми имамо нови правилник за дјечију исхрану од Института за јавно здравство, гдје су нам избацили месне прерађевине. Зато ми у нашим кухињама припремамо домаће пилеће и рибље паштете, а то су и дјеца доста добро прихватила", рекао је Драго Кушљић, шеф централне кухиње у Центру за предшколско васпитање и образовање Бањалука.
Неправилна исхрана не утиче само на изглед, него може и озбиљно наштети здрављу. Важно је да дјеца имају три оброка и двије ужине, да им сваки оброк садржи поврће и да буде нутритивно богат. Здраве навике које се стекну дјетињству, допринијеће здрављу у будућности.
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