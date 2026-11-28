Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ауто-мото савез Републике Српске апеловао је вечерас да возачи на пут не крећу без зимске опреме због снијега на коловозу, посебно у вишим планинским предјелима и могућности формирања поледице.
Возачима се скреће пажња на путне правце Пале-Јахорина, Сарајево-Фоча преко Рогоја, Гацко-Фоча на превоју Чемерно и на путу Сарајево-Соколац преко Романије. За теретна возила се на овим правцима препоручује употреба ланаца.
На магистралном путу Власеница-Хан Пијесак, преко превоја Хан Поглед, због снијежних падавина тренутно је забрањен саобраћај за теретна моторна возила са приколицом и шлепере.
На магистралном путу Тузла-Бијељина, на подручју Бањ Брда, сабраћају све категорије возила, али је за теретна моторна возила са приколицом и шлепере обавезна употреба ланаца.
Из АМС-а су упозорили возаче на учестале одроне, посебно на путевима Кнежево-Турбе, Котор Варош-Кнежево, Јајце-Црна Ријека, Бугојно-Купрес, Рогатица-Устипрача и Бродар-Рудо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму