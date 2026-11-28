Аутор:АТВ редакција
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Лажни налог вршиоца дужности директора Аутопутеви Републике Српске Радована Вишковића појавио се на друштвеној мрежи Инстаграм што је пријављено администрацији ове мреже и надлежним истражним органима Српске.
Из Аутопутева Републике Српске је саопштено да је ријеч о налогу под именом "viskovicradovan", који за сада нема профилну фотографију, објаве, пратиоце нити прати друге налоге.
У саопштењу је наведено да Вишковић има верификоване налоге на Инстаграму и Фејсбуку, на којима се углавном објављују вијести и видео-записи о његовим политичким активностима током и након недавно одржаних општих избора у БиХ.
Отварање лажног налога сматрају покушајем злоупотребе личних података с циљем наношења штете угледу и политичком раду Вишковића.
Из овог предузећа очекују да надлежни истражни органи утврде ко је и због чега отворио лажни налог и на тај начин обмањује јавност.
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