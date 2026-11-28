Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској је од марта 2025. године укупно дато 5.840 прве дозе вакцине против хуманог папилома вируса /ХПВ/ и 4.311 друге дозе ове вакцине, речено је у Институту за јавно здравство.
Само у овој години дато је 969 првих доза и 976 других доза вакцине против хуманог папилома вируса.
Из Института су истакли да је ХПВ вакцинација важна јер штити од ХПВ инфекције, која може узроковати више врста карцинома, посебно грлића материце, али и усне дупље и ждријела, доњег дијела дебелог цријева и полних органа.
Вакцина је, како су навели из Института, најдјелотворнија ако се прими прије излагања вирусу, због чега се препоручује у ранијем узрасту.
- На тај начин вакцинација овом вакцином представља важну мјеру превенције и заштите здравља - напоменули су из Института за Срну.
Подсјетили су да је од 18. марта 2025. године на снагу ступио измјењени Програм за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести у складу са којим се препоручена вакцинација против ХПВ проводи код дјевојчица и дјечака узраста од девет до 17 година /до пуних 18 година/ и за овај узраст је бесплатна.
За особе старије од 17 година, вакцинација против хуманог папилома вируса /ХПВ/ обавља се у Институту за јавно здравство Републике Српске, а на располагању је деветовалентна ХПВ вакцина "Гардасил 9", произвођача МСД.
Вакцинација се обавља од 8.00 до 14.00 часова, а заказивање термина није потребно.
Цијена једне дозе вакцине је 210 КМ, комплетна вакцинација подразумијева примање двије дозе, а препоручени размак између доза је годину дана.
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