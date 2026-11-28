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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 18 беба, 14 дјечака и четири дјевојчице, речено је у породилиштима.
Осам беба рођено је у Бањалуци, три у Бијељини, по двије у Добоју и Градишци, а по једна у Зворнику, Требињу и Невесињу.
У Бањалуци је рођено седам дјечака и једна дјевојчица, у Бијељини три дјечака, у Добоју дјечак и дјевојчица, у Градишци два дјечака, у Зворнику и Требињу по једна дјевојчица, а у Невесињу један дјечак.
Порода није било у породилиштима у Приједору, Источном Сарајеву и Фочи.
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