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Снијег јутрос пада у дијеловима Загреба, Подравини и дијелу Славоније, а 20 центиметара до сада је нападало на Завижану, гдје се температура спустила на минус осам степени Целзијусових.
Према подацима Државног хидрометеоролошког завода, јутрос је у 7.00 часова у Делницама измјерено 15 центиметара снијега, у Огулину 13, а у Паргу код Чабра 10.
Снијега има и у нижим подручјима, а на Билогори је измјерено седам центиметара снијега.
Метеоролози су за данас у унутрашњости најавили облачно вријеме, повремено уз сусњежицу и снијег, уз стварање мањег сњежног покривача, док је на истоку земље могућа и киша.
На Јадрану ће бити дјелмично сунчано, а на сјеверном дијелу и претежно сунчано, али ће дувати јака бура која ће мјестимично имати олујне и орканске ударе, преносе хрватски медији.
Издато је и црвено упозорење за подручје Подвелебитског канала гдје се очекују удари вјетра до 165 километара на час.
За Кварнер је издато наранџасто упозорење због удара до 120 километара на час, док се дуж дијелова далматинске обале очекују удари до 110 километара на час.
Хидрометеоролошки завод је упозорио и на могуће прекиде саобраћаја и електричне енергије, оштећења конструкција, те опасност од ишчупаних стабала, поломљених грана и предмета које носи вјетар.
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