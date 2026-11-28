Аутор:АТВ редакција
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Јахорина је у центру пажње регионалне и свјетске јавности. У сусрет новој зимској сезони, олимпијска планина вечерас је угостила једно од највећих имена свјетске модне сцене – Наоми Кембел.
Долазак славне манекенке и њен наступ у улози ди-џеја донијели су Јахорини дашак свјетског гламура, али и прилику да још једном покаже амбицију да буде препознатљива далеко изван регионалних оквира.
Кембел није крила задовољство због првог доласка на Јахорину, уз поруку да се радује вечерашњем дружењу и почетку скијашке сезоне.
"Хвала вам што сте ме угостили овдје. Драго ми је што сам овдје на Јахорини, у Републици Српској. Одушевљена сам, сигурна сам да ћемо вечерас имати сјајан провод и свима вам желим успјешан почетак зимске сезоне" рекла је Кембел, а преноси РТРС.
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