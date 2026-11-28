Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква сутра, 29. новембра, обиљежава Светог апостола и јеванђелисту Матеја.
Празник је познат као Матејевдан, а као крсна слава нарочито се везује за српске породице пореклом из Херцеговине. Ове године пада у недјељу, другог дана Божићног поста, па се на посној славској трпези може послужити и риба.
Уз Матејевдан се у народу помиње и један обичај који има везе с послом којим се светитељ бавио пре него што је постао апостол.
Вјерује се да на Матејевдан ваља измирити рачуне. Тај обичај се везује за вријеме када је Матеј био цариник и сакупљао порез у Капернауму. Због тог дијела његовог живота данас га за заштитника сматрају цариници, порезници и рачуновође. Матејевдан као своју славу обиљежава и Управа царина Србије.
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Измиривање рачуна припада народном вјеровању, док породице које славе Светог Матеја припремају славски колач, жито, свећу и вино. Колач се благосиља у цркви или у дому, у договору са свештеником. Како празник пада у вријеме Божићног поста, и колач и славска трпеза су посни.
Према јеванђељском запису, Матеј је сједео на мјесту гдје се наплаћивао порез када га је Христос позвао да пође за њим. Матеј је устао и кренуо, а потом је Христа угостио у својој кући. Постао је један од дванаесторице апостола, а црквено предање њему приписује Јеванђеље по Матеју.
Ако сутра одете на литургију, помолите се за снагу да направите промјену коју већ дуго одлажете. Матејева прича почиње управо тако, одлуком коју је донио усред обичног радног дана, преноси она.рс.
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