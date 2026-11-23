Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква сутра ће обиљежити празник Светог краља Стефана Дечанског, у народу познат као Мратиндан.
Ктиторска слава манастира Високи Дечани почеће литургијом од 09.00 сати.
Светог Стефана Дечанског многе породице у Србији славе као крсну славу, у народу познатију као Мратиндан.
Име је добила по Светом Мартину који се некада прослављао на овај дан.
Црквеном одлуком на овај дан премештена је слава посвећена српском краљу.
Заветни је дан свих који болују од очних болести, а сматра се и заштитником вукова, путника, оних којима је потребна помоћ у невољи или проналажењу изгубљених ствари.
У народу дани од Ђурђица (16. новембра) до овог празника називају се Мратинцима или вучјим данима.
У народу се и данас чује изрека: "Свети Мрата, снег на врата", којом је означен почетак хладног и снијежног периода године.
Према народном вјеровању, на Мратиндан се ништа не даје из куће, не преде се вуна нити се шта пере, а не раде ни обућари и кројачи.
Слави се као мрсна слава, јер пада четири дана прије почетка Божићног поста, осим ако не падне у среду или петак.
Свети краљ Стефан Дечански рођен је у 13. вијеку као Стефан Урош Трећи Немањић. Син је Светог краља Милутина и отац цара Душан, преноси Танјуг.
Још као десетогодишњи дјечак био је дат као талац код татарског кана Ногаја. Наиме, око 1292. године краљ Милутин и његов брат Драгутин поразили су татарске вазале због чега им је претила опасност од татарског кана Ногаја. Краљ Милутин успио је да склопи мир са татарским каном, али је заузврат морао да пошаље сина Стефана (Дечанског) као таоца. То је кану Ногају била гаранција да српски владар неће угрозити његову територију.
Претпоставља се да се Стефан Урош Трећи вратио у Србију након што је врховни татарски господар преминуо. На управљање је тада добио Зету.
У младости је, под лажном оптужбом да хоће оцу да отме престо, ослепљен и послат у заточеништво у цариградски манастир Христа Пантократора. Молитвен, кротак и милосрдан, тамо је задобио наклоност монаштва и властеле, па и самог византијског цара Андроника Другог.
Послије седам година, уз посредовање српских и грчких епископа, отац се измирио са њим и дао му на управу Будимљанску област.
Друштво
Тачно у поноћ замислите жељу: Ноћ уочи Аранђеловдана крије посебно вјеровање
Крунисан је 1322. године, након смрти краља Милутина.
Прије крунисања скинуо је завој са очију и свима објавио чудесно исцељење које му је даровао Свети Никола.
На фрескама дечанског храма Свети Никола је добио веома истакнуто место као Стефанов исцелитељ и заступник пред Богом. Посвећен му је и један од параклиса дечанског храма.
Дечански игуман Григорије Цамблак (1402-1409) и касније кијевски владика, сведочио је да је свети краљ недалеко од Високих Дечана, подигао храм посвећен Светом Николи у знак захвалности.
Стефан Урош Трећи је од оца наслиједио велику државу, богату рудницима сребра и злата, с развијеном пољопривредом, сточарством и трговином.
Краљ је током владавине подигао бројне храмове у земљи и ван ње: у Јерусалиму и Светој земљи, у Александрији, на Синају, у Тесалији, у Цариграду, посебно у Светој Гори Атонској, славној лаври Хиландару.
Врхунац Стефановог задужбинарства било је подизање Високих Дечана, по којима ће он касније бити назван Дечански.
Послије велике побједе над Бугарима 1330. године на Велбужду, краљ Стефан Урош Трећи је издао прву оснивачку повељу манастира Дечани, уз сагласност сабора и уз благослов српског архиепископа, а у њој је забележио земљишне посједе и друге поклоне манастиру.
Због изненадне и мученичке смрт, краљ није дочекао да види све љепоте своје задужбине.
Године 1331. дошло је до побуне властеле младог краља Душана, која је са његовим знањем, изненада напала двор у Неродимљу.
Тада је Стефан Дечански заточен у тврђаву Звечан и након два мјесеца, 24. новембра, убијен.
Његови посмртни остаци пренијети су у манастир Високи Дечани и свечано сахрањени у унапред припремљену гробницу одмах по завршетку цркве.
Бригу о завршетку очеве задужбине и опремању цркве, као и о фрескописању, преузео је млади краљ Душан. Он је сам 1343. године у једној повељи писао о чудесној благодати на моштима свог оца.
Наиме, Свети Стефан Дечански се јавио црквењаку и игуману манастира са заповешћу да му се тело извади из земље.
Архиепископ је са сабором уз молитве отворио гроб и пронашао краљеве мошти целе и миомирисне. Мошти су положене у кивот испред иконостаса и изложене да их сви виде. Многи људи у невољи, слепи, глувонеми, а нарочито нероткиње и умоболни, прилазили су са вјером и молитвом светитељу и исцјељивали се.
Како тада, тако кроз векове све до данас, свето тијело Стефана Дечанског потпуно цијело почива у кивоту пред иконостасом дечанског храма и чини чудесна дјела.
У Високим Дечанима почива и краљева сестра Ана Неда, у монаштву Јелена. Јелена Дечанска била је супруга бугарског цара Михаила Трећег Шишмана.
Стефан Дечански био је ожењен бугарском пронцезом Теодором Смилец, са којом је добио сина Душана, док је са другом супругом, византијском принцезом Маријом Палеолог имао троје деце: Симеона, Јелену и Теодору.
Срби на Косову и Метохији често говоре да свој опстанак "дугују" управо Светом краљу који их, како кажу, чува на светој земљи.
Друштво
Ноћ уочи Аранђеловдана није обична: Шта би требало урадити прије великог празника
Манастир Високи Дечани уврштен је на Унескову листу свјетске културне баштине 2. јула 2004. године и чувају га јединице КФОР-а.
Налази се на обронцима Проклетија, у долини Дечанске Бистрице, југозападно од Пећи.
Манастир представља највеће црквено средњовековно здање Србије, због чега је понео епитет "Високи".
Један је од најпосјећенијих светиња на простору Косова и Метохије, препознатљив по својој монументалној мермерној архитектури и богатом фрескосликарству.
У Високим Дечанима налази се и јединствена фреска Исуса Христа са мачем, којом је син Божји представљен као врховни праведни судија и заштитника. Мач на тој фресци не представља позив на рат или насиље, већ је визуелни приказ Христових ријечи из Јеванђеља по Матеју: "Нисам дошао да донесем мир, него мач".
У хришћанској теологији, у питању је "духовни мач", односно Божја ријеч која оштро раздваја добро од зла, вјеру од невјере и правду од неправде.
Свети краљ Стефан Дечански, чији су живот обиљежила страдања од најближих - ослијепљење по очевој наредби и смрт у тамници по синовљевој вољи, остао је упамћен као највећи страдалник и једини Немањић којег Српска православна црква слави као мученика.
Истовремено, 24. новембра слави се и свети мученик Мина, за кога се вјерује да је био египатски хришћанин и римски војник, који је за вријеме гоњења хришћана, напустио војску и повукао се у пустињу на молитву, а затим се добровољно предао властима и исповедио вјеру.
Овај светац је један од најпоштованијих у Египту и на цијелом Истоку, а прославио се чудесним исцељењима, нарочито исцјељењем очних болести.
Његов гроб у Египту постао је највеће светилиште ранохришћанског свијета.
У српском народу Свети Мина се празнује као заштитник здравља и слави се као крсна слава.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 д0
Друштво
4 д0
Друштво
5 д1
Друштво
5 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму