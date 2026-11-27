Ako već pravite spisak za kupovinu, važno je da znate da posno nije uvijek isto što i na vodi. Tokom cijelog Božićnog posta ne jedu se meso, jaja, mleko i mliječni proizvodi, ali se pravila o ulju i ribi menjaju u zavisnosti od dana i praznika.

Šta znači post na vodi, a šta na ulju?

Na vodi se jede posna hrana pripremljena bez dodatog ulja. To ne znači da treba da živite na hljebu i vodi: pasulj bez zaprške, krompir pečen u ljusci ili ovsena kaša kuvana u vodi samo su neke od mogućnosti. Kada se posti na ulju, od istih namirnica možete da napravite prebranac, krompirušu ili salatu sa prelivom od ulja i limuna.

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Srijedom i petkom se uglavnom posti na vodi, a po strožem pravilu i ponedjeljkom. Utorkom i četvrtkom dozvoljeno je ulje. Praznici mogu da promjene taj raspored, pa je najbolje da pogledate crkveni kalendar za konkretan dan.

Kada je dozvoljena riba?

Riba se tokom većeg dijela posta uglavnom jede subotom i nedeljom. Dozvoljena je i na pojedine praznike, među kojima je Vavedenje Presvete Bogorodice, 4. decembra, iako ove godine pada u petak. Za Nikoljdan, 19. decembra, slavska trpeza ostaje posna jer praznik pada usred Božićnog posta, piše danas.

Za Badnji dan važi strože pravilo

Pred kraj posta riba se više ne jede, a na Badnji dan, 6. januara, crkveno pravilo predviđa post na vodi. Božić se slavi sutradan, 7. januara, kada se na trpezu vraća mrsna hrana. Ako postite prvi put ili zbog zdravstvenog stanja niste sigurni kako da post prilagodite sebi, o tome možete da razgovarate sa sveštenikom.

Post se ne završava na jelovniku

U crkvenom učenju uzdržavanje od mrsne hrane samo je jedan deo pripreme za Božić. Drugi se vidi u tome kako razgovaramo, umijemo li da oprostimo i da li nađemo vremena da pomognemo nekome. Zato, uz pitanje šta ćete sutra staviti na sto, vrijedi postaviti i drugo: kome biste ovih dana mogli da olakšate makar jednu brigu?