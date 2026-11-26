Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju Božićne poklade. Ove godine, na Svetog Jovana Zlatoustog poklapaju se i Božićne poklade.

Naime, uobičajeno je da se Božićne poklade obilježavaju na dan svetog apostola Filipa, kako taj praznik ove godine pada u četvrtak, trpeza vjernika je mrsna, dok do Božićnog posta koji počinje 28. novembra imamo još dva dana.

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Poklade su zapravo domaće gozbe namijenjene svim članovima porodice, a mogu da budu i seoska veselja uoči velikih postova. Prema starom narodnom vjerovanju, trebalo bi večeras pripremiti bogatu večeru i veseliti se sa svojim ukućanima. Smatra se da su poklade i dan za praštanje, kako bi se ušlo u post bez grijeha.

Većina običaja za Božićne poklade povezana je sa zaštitom od duhova i nečistih sila pa nisu rijetke povorke maskiranih likova, preskakanje vatre ili trljanje bijelim lukom.

Vjerovanja za Božićne poklade

U zavisnosti od kraja i vjerovanja, različiti običaji se vezuju za ovaj dan. Negdje se poslije večere zavezuju sve verige u kući, kore od pojedenih jaja bacaju u vatru, tabani trljaju bijelim lukom, a djeci se pred spavanje oblače prevrnute pidžame i majice. Postoji vjerovanje da bi trebalo uveče tabane trljati bijelim lukom i izgovoriti sljedeće riječi: "Vještica kao konac, u mene zubi kao kolac."

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Poslije poklada slijedi post, koji podrazumijeva uzdržavanje od mrsne hrane, odnosno hrane životinjskog porijekla i alkoholnog pića na izvjesno vrijeme.

(ŽenaBlic)