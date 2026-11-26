Božićni post počinje u subotu, 28. novembra, i trajaće do Badnjeg dana, 6. januara. Tokom ovog četrdesetodnevnog posta, kada se iz ishrane izostavljaju meso, mliječni proizvodi i jaja, važno je voditi računa o pravilnom izboru i kombinovanju namirnica.

Iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da posna ishrana, uz malo truda i pravilan izbor namirnica, može biti raznovrsna, energetski i nutritivno uravnotežena.

Fudbal Stefan Savić zbog povrede ne igra protiv Atalante

U skladu sa pravilima posta, namirnice životinjskog porijekla najčešće se zamjenjuju pecivima, tjesteninom, krompirom, hljebom i različitim industrijskim proizvodima, što može dovesti do neuravnoteženog energetskog unosa i nedovoljnog unosa hranljivih materija.

U "Batutu" naglašavaju da izbacivanje namirnica životinjskog porijekla ne znači automatski i kvalitetniju ishranu. Njen kvalitet zavisi, prije svega, od toga čime se zamjenjuju namirnice koje se tokom posta ne konzumiraju.

Najčešće greške tokom posta

Jedna od najčešćih grešaka tokom posta jeste nedovoljan unos proteina, koji se inače nalaze u mesu, jajima, mlijeku i mliječnim proizvodima.

Umjesto njih, često se povećava unos ugljenih hidrata kroz hljeb, tjesteninu i peciva, dok su mahunarke, poput pasulja, graška, sočiva, leblebija i boranije, koje predstavljaju značajan izvor biljnih proteina, nedovoljno zastupljene u jelovniku.

Gradovi i opštine Muškarac popravljao ciglu, pa ostao zaglavljen na krovu

Među najčešćim greškama u ishrani tokom posta su:

nedovoljan unos biljnih proteina;

prekomjerno konzumiranje hljeba, tjestenine i peciva;

nedovoljan unos voća i povrća;

pretjerano oslanjanje na industrijski prerađene posne proizvode;

neredovni obroci.

Stručnjaci podsjećaju da treba voditi računa i o unosu maslinovog ulja i orašastih plodova, poput oraha, badema i lješnika, dok osnovu posne ishrane treba da čine voće i povrće.

Koje namirnice treba jesti

Za duži osjećaj sitosti i dovoljan unos hranljivih materija preporučuje se da posni jelovnik obuhvati:

pasulj, grašak, leblebije, boraniju i sočivo – kao izvore biljnih proteina;

ovas, heljdu, rižu i integralni hljeb – kao izvore ugljenih hidrata;

kuvano ili grilovano povrće;

svježe voće;

sjemenke i orašaste plodove;

maslinovo ulje, u skladu sa pravilima posta.

Auto-moto Revoluciju u autoindustriji: Pogledajte šta si Kinezi izumili

Šta jesti za doručak?

U periodu posta ne treba zanemariti ni značaj redovnih obroka.

Dan bi trebalo započeti doručkom koji može da se sastoji od integralnog hljeba ili tosta sa namazom od avokada ili humusa, uz malo salate.

Druga mogućnost je ovsena kaša pripremljena sa vodom ili biljnim mlijekom, uz dodatak sjemenki, orašastih plodova i voća, poput jabuka ili bobičastog voća.

Kako pripremiti zdrav posni ručak?

Za ručak se preporučuju namirnice bogate biljnim proteinima, poput sočiva, kojem se mogu dodati mrkva, luk, paradajz, paprika ili grašak, uz kinou i začinsko bilje, prenosi GlasSrpske.

Kao primjer nutritivno uravnoteženog obroka iz „Batuta“ navode kombinaciju sljedećih namirnica:

kinoe;

leblebija;

brokolija;

tikvica;

mrkve;

sjemenki bundeve;

malo maslinovog ulja.

Ovakav obrok obezbjeđuje biljne proteine, ugljene hidrate, vlakna i nezasićene masne kiseline.

Region Haos zbog nevremena u Crnoj Gori: Avion umjesto u Tivat sletio u Podgoricu

Savjeti stručnjaka za pravilnu ishranu

Iz Instituta podsjećaju da sve nedoumice u vezi sa posnom ishranom, pravilnim kombinovanjem namirnica, rasporedom obroka tokom dana, kao i održavanjem njihove nutritivne i energetske vrijednosti, građani mogu razriješiti uz pomoć ljekara Savjetovališta za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".