Utorak, 1. decembar, donosi finansijski preokret koji se vidi u novčaniku, a ne u lijepim obećanjima. Tri znaka tog jutra otvaraju posljednji mjesec u godini sa osjećajem koji su čekali od ljeta: konačno ima dovoljno, i još pretekne.

Novčanik koji je u novembru djelovao tanko odjednom postaje tijesan. Planete su se namjestile tako da se trud iz jeseni pretvara u konkretne pare, i to ne na kašičicu.

Za ova tri horoskopska znaka decembar počinje kao mjesec u kome se računi prave sa osmijehom.

Djevica: Novac stiže tamo gdje ste ga najmanje čekali

Djevica ulazi u decembar sa Mjesecom u svom znaku, a od 26. novembra joj pravi društvo i Mars, pa se energija za zaradu udvostručuje. U utorak prije podne stiže uplata, povraćaj ili isplata koja kasni mjesecima, i to tačno onda kada je spisak planova za praznike bio najduži.

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Djevica voli sveske, tabele i jasne brojke, a ovog puta brojke rade za nju. Najbolji potez je da tog dana sjedne, sve lijepo rasporedi i jedan dio odmah odvoji za sebe, za nešto što odavno želi. Novac je zaslužen i ima ga dovoljno da ostane i za uživanje.

Lav: Finansijski preokret počinje jednim hrabrim potezom

Lav od 30. juna nosi Jupiter u Lavu, planetu sreće i rasta, i 1. decembra ta sreća dobija oblik novca. Lavu hrabrosti nikad nije manjkalo, a sada se ona isplati: ponuda za bolji posao, povišica ili dogovor o honoraru koji je duplo veći od očekivanog.

Utorak popodne je idealan trenutak da Lav kaže svoju cijenu glasno i bez skromnosti. Odgovor stiže brzo i pozitivan je. Pare koje dolaze otvaraju vrata za veliku kupovinu koju je Lav dugo odlagao, i to sada može da plati odjednom.

Vaga: Jedan razgovor pretvara se u ozbiljnu zaradu

Vaga ima Veneru u svom znaku do 4. decembra, pa joj šarm i riječi tih dana vrede više od zlata. Jedna poruka, jedan poziv ili razgovor uz kafu u utorak uveče pretvara se u saradnju, posao sa strane ili poklon u novcu od nekoga ko je Vagu oduvijek cijenio.

Ideje koje su mjesecima stajale u glavi sada nalaze kupca. Vaga treba samo da prihvati ponudu bez dugog premišljanja, jer je ovo njen trenutak. Kućni budžet joj se do kraja mjeseca puni tako da će se pitati gdje da stavi sve što stiže.

Utorak koji pravi novčani skok za cijeli decembar

Najljepše od svega je to što priliv novca od 1. decembra nije jednokratan. Sunce u Strijelcu, koje sija od 22. novembra, donosi optimizam i širinu, pa Djevica, Lav i Vaga ulaze u praznike sa punim džepovima i mirnom glavom. Pokloni se kupuju bez računanja, slava i Nova godina dočekuju se raskošno, a na kraju ostaje i za štednju.

Ovo je finansijski preokret koji traje: decembar za ova tri znaka postaje mjesec kada novac konačno prestaje da bude tema za brigu i postaje razlog za radost. Ostaje samo da uživaju u onome što su pošteno zaslužili.