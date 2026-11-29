Na širem području Hercegovine jaki udari vjetra otežavaju saobraćaj, a zbog pada temperature tokom večeri i noći moguća je poledica na svim putnim pravcima u Republici Srpskoj i smanjena vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zimski uslovi za vožnju na snazi su na putevima Banjaluka-Manjača, na širem području Kneževa, Mrkonjić Grad-Miliništa, Vlasenica-Han Pijesak na prevoju Han Pogled, Pale-Jahorina, Sarajevo-Foča preko Rogoja, Gacko-Foča na prevoju Čemerno, Sokolac-Sarajevo i Romanija.

Snijega na kolovozu ima na magistralnim putevima Ripač–Vrtoče–Bosanski Petrovac, Oštrelj–Drvar, Kupres–Šuica, te na prevoju Makljen na putu Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor.

Društvo Pažnja vozačima: Bez zimske opreme ne možete preko granice

Iz AMS-a su apelovali da vozači ne kreću na put bez adekvatne zimske opreme, a za teretna motorna vozila posebno se preporučuje upotreba lanaca.

Na graničnom prelazu Izačić zabranjen je saobraćaj za vozila bez propisane zimske opreme, kao i teretnim motornim vozilima s priključnim vozilom.