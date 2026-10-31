Pada prvi snijeg u Republici Srpskoj

Na Jahorini i Ravnoj Romaniji večeras je počeo padati prvi snijeg.

Nakon što je tokom čitavog dana padala sitna kiša, padom temperature oko 17.30 počeo je padati sitni snijeg.

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će u Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra biti oblačno i hladnije uz jaču kišu, povremeno i vjetrovito, a u brdsko-planinskim pred‌jelima padaće susnježica i snijeg uz formiranje snježnog pokrivača.

Najviše snijega će pasti na planinama na istoku.