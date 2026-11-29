Autor:ATV redakcija
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U organizaciji Udruženja za uzgoj i zaštitu sitnih životinja „Dubički prevrtač“ organizovana je Treća međugradska izložba sitnih životinja u Kozarskoj Dubici.
Za Samira Krivdića uzgajanje golubova predstavlja ljubav od malih nogu. Kaže da u svom dvorištu ima pravi mali zoološki vrt. Ove godine na izložbi životinja predstavio je „dubičkog prevrtača“, rumunsku rasu „roler de kruj“ i turskog „mardina“.
Svaka rasa ima svoje karakteristike, a kod ocjenjivanja posebna pažnja posvećena je izgledu i rasi životinje.
Prema riječima organizatora posjetioci su oduševljeni izložbom.
Ovogodišnja izložba je bila humanitarnog karaktera. Novac od prodaje ulaznica namijenjen je za Ognjena Brdara, koji se nakon teške saobraćajne nezgode nalazi na liječenju u Turskoj.
Organizatori poručuju da je cilj ovakvih okupljanja očuvanje tradicije uzgoja sitnih životinja, razmjena iskustava među uzgajivačima i svojevrsna promocija opštine Kozarska Dubica.
Ovogodišnja izložba bila je treća međugradska, 17. državna i prva međunarodna, čime je još jednom potvrđen značaj rada Udruženja „Dubički prevrtač“.
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