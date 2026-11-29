U organizaciji Udruženja za uzgoj i zaštitu sitnih životinja „Dubički prevrtač“ organizovana je Treća međugradska izložba sitnih životinja u Kozarskoj Dubici.

Za Samira Krivdića uzgajanje golubova predstavlja ljubav od malih nogu. Kaže da u svom dvorištu ima pravi mali zoološki vrt. Ove godine na izložbi životinja predstavio je „dubičkog prevrtača“, rumunsku rasu „roler de kruj“ i turskog „mardina“.

Svaka rasa ima svoje karakteristike, a kod ocjenjivanja posebna pažnja posvećena je izgledu i rasi životinje.

Prema riječima organizatora posjetioci su oduševljeni izložbom.

Izložba sitnih životinja - Kozarska Dubica

Ovogodišnja izložba je bila humanitarnog karaktera. Novac od prodaje ulaznica namijenjen je za Ognjena Brdara, koji se nakon teške saobraćajne nezgode nalazi na liječenju u Turskoj.

Organizatori poručuju da je cilj ovakvih okupljanja očuvanje tradicije uzgoja sitnih životinja, razmjena iskustava među uzgajivačima i svojevrsna promocija opštine Kozarska Dubica.

Ovogodišnja izložba bila je treća međugradska, 17. državna i prva međunarodna, čime je još jednom potvrđen značaj rada Udruženja „Dubički prevrtač“.