Snijega i poledice ima na kolovozima u višim planinskim predjelima i preko prevoja, u kotlinama magla mjestimično smanjuje vidljivost, a povećana je i opasnost od odrona, pa se vozačima savjetuje da budu oprezni, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U FBiH snijega na kolovozu ima na planinskom prevoju Lanište na putu Bosanski Petrovac–Ključ i na magistralnom putu Glamoč-Mliništa.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih zadržavanja.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Zbog izgradnje kružnog toka, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Gornja Vijaka na ukrštanju sa priključkom za auto-put i planiranim saobraćajnicama za poslovnu zonu u Prnjavoru.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra. U toku su radovi i na magistralnom putu Bijeljina - Brčko u zoni Brezovo polje.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save, izmjenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralnim putevima Razboj Ljevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj Ljevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Na snazi je izmjena saobraćaja na magistralnim putevima kod Bijeljine zbog radova vezanih za izgradnju auto-puta Rača-Bijeljina, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, zbog čega je na snazi izmjena saobraćaja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići, zatim Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kao i kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Gornji Jelovac-Prijedor jedan, Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U toku je sanacija klizišta na magistralnom putu Brod–Brodsko Polje-granica sa FBiH zbog čega je zabranjen saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 10 tona. Vozila do 10 tona propuštaju se jednom saobraćajnom trakom pomoću svjetlosne saobraćajne signalizacije.

U FBiH se zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta Zenica jug-Zenica sjever, saobraća usporeno.

Na dionici Sarajevo zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a ispred tunela 1. Mart na dionici Zenica jug-Kakanj saobraća se voznom trakom.

Na magistralnom putu Srbljani-Bosanska Krupa zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 20 tona.

Na istoj dionici, na lokaciji mosta preko rijeke Une, u blizini lokaliteta Crno Jezero, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljene semafore.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do tri i po tone.

Jednom trakom zbog radova saobraćaj se odvija i na magistralnim putevima Šićki Brod-Husino, Turbe-Nević Polje, Široki Brijeg-Mostar /Knešpolje/, Stup-Jošanica, Bihać-Ripač, Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Čevljanovići-Nišići i Tasovčići-Stolac.