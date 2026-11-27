Osjetno hladniji vazduh praćen ciklonom postepeno zahvata Bosnu i Hercegovinu. Snijeg je jutros zabijelio Krajinu, gdje je na širem području Bihaća, Cazina i Velike Kladuše formiran snježni pokrivač, dok se sutra snježne padavine očekuju i u većem dijelu BiH.

Servis BH Meteo objavio je i kartu koja prikazuje u kojim će dijelovima Bosne i Hercegovine biti najviše snijega.

Padavine će se intenzivirati tokom noći i ranih jutarnjih časova, a obilnije količine očekuju se na istoku i sjeveroistoku zemlje. Prema zapadnim i jugozapadnim krajevima biće ih manje.

U Hercegovini će preovladavati uglavnom suvo vrijeme uz buru i djelimično razvedravanje.

U pojedinim krajevima do 30 centimetara snijega

U većem dijelu Bosne padaće susnježica i snijeg, uz formiranje tanjeg snježnog pokrivača od svega nekoliko centimetara.

Intenzivnije snježne padavine očekuju se u brdsko-planinskim predjelima istočne, sjeveroistočne i dijelom centralne Bosne, gdje bi visina snježnog pokrivača mogla iznositi između 10 i 30 centimetara.

Mapa

U najnižim predjelima BiH, uključujući dublje kotline centralne i istočne, te ravničarske dijelove Posavine i Semberije, uglavnom se očekuju kiša i susnježica.

U tim područjima moguće je i povremeno padanje snijega, ali bez značajnijeg formiranja snježnog pokrivača.

Od nedjelje stabilnije vrijeme, minusi i magla

Tokom noći sa subote na nedjelju, 29. novembra, očekuje se postepeno slabljenje i prestanak padavina.

Od nedjelje slijedi stabilniji i suv vremenski period, koji će obilježiti temperature ispod nule i česta pojava magle u nizijskim predjelima BiH.