Velika marketinška najava sniženja za „Crni petak“ napunila je tržne centre i prodavnice širom svijeta. Takva slika mogla se vidjeti danas i u Banjaluci.

Kupuje se i ono što ne treba, ali ima i onih koji su se vratili kući praznih ruku razočarani cijenama.

"Mislim da je ovdje to kod nas više neki marketinški trik, a da je to u inostranstvu drugačije".

"To je više trend, propaganda, ali svi padamo na to, nažalost...".

"Ništa nije jeftinije nego inače".

"Mislim da padamo na taj popust, na tu boju, mislim da više kupujemo stvari koje nam ne trebaju nego ono što nam je stvarno potrebno", kažu građani.

Pojedini trgovci pred najavljena sniženja podignu cijene, te ih krajem novembra samo vrate na početnu ili snize samo određene artikle. Iz udruženja potrošača apeluju na građane da provjere cijenu prije sniženja kako bi se zaštitili od obmana.

"Ono što je aktuelno u zakonu Republike Srpske u zadnjim izmjenama, a značajno je za potrošače, a to je da sva ova sniženja moraju imati zadnju definisanu cijenu u proteklih mjesec dana, postotak sniženja i koliko je trenutna cijena sa sniženjem. Na taj način možemo da provjerimo da li je to sniženje stvarno", rekla je Murisa Marić, izvršni direktor Udruženja potrošača „Don“.

Tokom sniženja dolazi i do mnogo internet prevara. Ne ulazite na nepoznate linkove i ne kupujte sa nepoznatih sajtova, poručuju iz Policijske uprave.

"Prevare se dešavaju na način da građani zaprime fišing linkove na koje mogu da ostave podatke svojih bankovnih kartica i time da budu oštećeni ovim krivičnim djelom. Obično su to broj kartice, CVV broj, datum važenja kartice i slično. Što se tiče mjera zaštite, prevencija je najbolji način zaštite. Dovoljno je da prije ulaska na sajt sa kog namjeravamo da izvršimo kupovinu, provjerimo validnost tog sajta putem otvorenih izvora na internetu, te na taj način kada provjerimo izvršimo kupovinu", rekao je Vitomir Šerbula, šef Odsjeka za visokotehnološki kriminalitet.

Velika sniženja zvuče primamljivo, ali bi trebalo kupovati pametno, te dobro razmisliti šta nam zapravo treba. Visoki troškovi života, računi, hrana, ostaće teret i nakon „Crnog petka“.