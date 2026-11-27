Ministarstvo porodice omladine i sporta Republike Srpske objavilo je spisak 405 osoba kojima su odobrene subvencije na kamate za stambene kredite.

Na konkurs je pristiglo ukupno 449 zahtjeva, ali su 44 odbijena.

Kao razloge iz Ministarstva navode da odbijeni zahtjevi nisu ispunjavali osnovne uslove konkursa:

da su podigli stambeni kredit iz kreditnih sredstava Investiciono razvojne banke,

da su imali do 35 godina starosti u momentu podizanja kredita i

da imaju prebivalište u Republici Srpskoj.

"Poseban program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove se realizuje od 2008. godine, a ukupan broj dodijeljenih subvencija od početka realizacije ovog programa, uključujući i posljednji raspisani konkurs, iznosi 6616. U ove svrhe će zaključno sa 2026. godinom biti plasirano oko 27.500.000,00 KM.KM", kažu u Ministarstvu porodice, omladine i sporta.

Spisak korisnika kojima je odobrena subvencija možete pogledati na OVOM LINKU.