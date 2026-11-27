U pojedinim dijelovima BiH, snijeg je već počeo.

Snijeg stigao u Krajinu, dobro vam jutro iz snježnog Bihaća, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

„Danas snijeg u Krajini, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača zapadno od Banjaluke i Prijedora. Glavnina oko Bihaća, gdje se u brdsko-planinskim oblastima očekuje do 10 cm snijega“, navodi se u objavi.

Dobro jutro iz snježnog Novog Grada. Ovog jutra sa zapada nam stiže zima, a snijeg se polako spušta i u niže predjele Krajine, objavljeno je na Fejsbuk stranici Vrijeme u Republici Srpskoj.

I Prijedorčani javljaju da je počeo padati snijeg.

„Nakon Novog Grada, snježne pahulje stižu nam i u Prijedor i Kozarsku Dubicu. Zima polako osvaja niže predjele Krajine“, navodi se u jednoj od objava na ovoj stranici.

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Prema večeri i tokom noći na subotu, sa daljim padom temperature vazduha, povećavaće se mogućnost pojave snijega i u nižim predjelima, objavljeno je na portalu Vrijeme u Republici Srpskoj.

Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni.

Dnevne temperature od 1 do 4 stepeni, u višim predjelima oko nule.

Sutra oblačno i hladno vrijeme sa povremenim padavinama.

Na području Mrkonjić Grada, Šipova, Kneževa, Ribnika, Manjače i viših predjela Kozare očekuju se uglavnom snježne padavine, uz formiranje ili povećanje postojećeg snježnog pokrivača.

Tokom dana snježne padavine i u Banjaluci, Prijedoru, Novom Gradu, Laktašima i ostalim nižim predjelima Krajine očekuju se snježne padavine. Na sjeveru prema Gradišci i Srpcu, susnježica i snijeg.

Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova.

Temperature tokom većeg dijela dana od 0 do 3 stepena, u višim predjelima ispod nule.

U nedjelju ujutru još ponegdje može biti slabih padavina, naročito u južnim i višim predjelima Krajine.

Najveći izgledi za formiranje snježnog pokrivača postoje u južnim i brdsko-planinskim predjelima Krajine, kao i na području Kozare i Manjače.

U Banjaluci, Prijedoru i Novom Gradu nije isključeno prolazno formiranje tanjeg snježnog pokrivača, dok su na području Gradiške i Lijevča polja izgledi za njegovo formiranje nešto manji.

Posljednji dan novembra i prvi dani decembra protekli bi u znaku hladnog, ali uglavnom suvog vremena.

Jutra će biti hladna sa mrazom, uz mogućnost izraženijih minusa u mjestima sa snježnim pokrivačem.

Jutarnje temperature uglavnom od -10 do -2 stepena, lokalno i niže, dok bi se dnevne u mjestima sa dugotrajnom maglom zadržavale oko nule.