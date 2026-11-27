Autor:ATV redakcija
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Cijene goriva na benzinskim pumpama u FBiH nastavljaju bilježiti pad, što predstavlja olakšanje za vozače nakon višemjesečnog rasta cijena naftnih derivata.
Prema podacima iz evidencije Federalnog ministarstva trgovine za 26. novembar, prosječna cijena dizela pala je na 3,64 KM po litri, što je za 18 feninga manje u odnosu na 6. novembar, kada je dostigla najviši nivo od avgusta ove godine.
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Prosječna cijena benzina Super 95 iznosila je 3 KM po litri.
Međutim, prema najnovijim podacima portala "Cijene goriva" za petak, 27. novembar 2026. godine, zabilježen je dodatni pad cijena.
Prosječna cijena dizela na pumpama koje prati ovaj portal iznosi 3,62 KM, dok benzin Super 95 u prosjeku košta 2,98 KM po litru.
Aktuelne prosječne cijene goriva:
Najjeftiniji dizel evidentiran je u Vogošći, gdje litar košta 3,37 KM, dok na pojedinim benzinskim pumpama cijena i dalje dostiže 4 KM. Dizel, Benzin, LPG
Prema dostupnim podacima za 27. novembar 2026. godine, najpovoljnije cijene dizela i benzina 95 na području pojedinih gradova i opština iznose:
Dizel, Benzin, LPG +1 Prikazane su najniže evidentirane cijene po litru, a ne gradski prosjeci.
Uprkos pojeftinjenju, razlike u cijenama među benzinskim pumpama i dalje su značajne.
Razlika između najjeftinijeg i najskupljeg dizela iznosi 63 feninga po litru, što znači da vozači prilikom punjenja rezervoara od 50 litara mogu uštedjeti čak 31,50 KM.
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Kod benzina Super 95 razlike su još izraženije.
Najniža evidentirana cijena iznosi 2,59 KM, dok najviša dostiže 3,65 KM po litru.
Građani aktuelne cijene naftnih derivata mogu pratiti putem besplatne mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine "FMT FBiH Oil Info".
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