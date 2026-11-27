Još 191 korisnik penzijskog fonda Republike Srpske koji živi u inostranstvu u obavezi je da do kraja godine reguliše način isplate penzije, saopšteno je iz Fonda.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za ove korisnike isplaćuje penzije putem punomoći i njihova je obaveza bila da dostave potvrdu o životu do kraja prethodne godine.

Od navedenog 191 korisnika u Americi živi 95, Australiji 29, Kanadi 21, Austriji 20, Njemačkoj 14, Švedskoj pet, Rusiji tri, te po jedan u Danskoj, Mađarskoj, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji.

Iz Fonda navode da se ta obaveza odnosi na korisnike koji žive u državama sa kojima nemaju sporazume o elektronskoj razmjeni podataka o činjenici nastupa smrti, prenosi Srna.

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Potrebno je da ovi korisnici regulišu način isplate penzije na lični devizni račun ili račun nerezidenta.

Fond PIO Republike Srpske poziva navedene korisnike prava da najkasnije do kraja ove godine regulišu način isplate penzije na lični devizni račun ili račun nerezidenta, kako ne bi došlo do obustavljanja isplate.

U saopštenju se navodi da je za 38 korisnika koji nisu dostavili potvrdu o životu privremeno obustavljena isplata penzije.