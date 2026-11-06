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Policija najavila pojačane kontrole: Evo šta će provjeravati kod vozača

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АТВ редакција
06.11.2026 11:28

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Policija najavila pojačane kontrole: Evo šta će provjeravati kod vozača
Foto: ATV

Na području Policijske uprave Prijedor od 9. do 11. novembra biće sprovedena regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, s posebnim akcentom na tehničku ispravnost motornih vozila i posjedovanje zimske opreme.

Iz Policijske uprave Prijedor apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise i posebnu pažnju obrate na tehničku ispravnost svojih vozila.

Podsjećaju i da je zimska oprema obavezna od 1. novembra do 1. aprila.

Prema Pravilniku o saobraćaju u zimskim uslovima, vozači moraju imati jednu od sljedećih kombinacija zimske opreme:

- Zimske gume (MS, M+S, M&S, Snow Winter i druge) na svim točkovima vozila.

- Zimske gume na pogonskim točkovima, uz lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje prianjanja, spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

- Ljetne gume na svim točkovima, s najmanjom dubinom šare od četiri milimetra, uz lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje prianjanja, spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Iz policije pozivaju vozače da provjere ispravnost vozila i obezbijede propisanu zimsku opremu kako bi doprinijeli bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

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Tagovi :

kontrola saobraćaja

Prijedor

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