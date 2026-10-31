Simić: Poljoprivrednici imaju rokove, a gradska vlast očigledno nema obaveze

"Dok je rok za predaju dokumentacije za podsticaje za 2026. godinu istekao, a od ratara se zahtijeva strogo poštovanje svih procedura bez odlaganja i opravdanja, gradska vlast istovremeno neodgovorno kasni sa sopstvenim obavezama", kaže Simić.

Simić ističe da Grad poljoprivrednicima i dalje duguje dio podsticaja još iz 2024. godine, kao i kompletan iznos za 2025. godinu, iako je nova sjetva već u punom zamahu.

Prema njegovim riječima, od proizvođača se očekuje konstantno ulaganje i disciplina, dok sa druge strane izostaje ista takva odgovornost lokalnih institucija kada je u pitanju isplata sredstava koja ratarima po zakonu pripadaju.

Situaciju na terenu dodatno otežavaju izuzetno nepovoljni agroekološki i ekonomski uslovi. Dugotrajna suša učinila je zemljište izrazito tvrdim i suvim za obradu, dok su cijene repromaterijala drastično porasle.

Simić navodi da se cijena dizela približava iznosu od čak 4 KM po litru, kilogram sjemenske pšenice danas vrijedi koliko i pet kilograma merkantilne, dok se đubrivo prodaje po cenama od 1,30 do 1,60 KM po kilogramu.

Prema računici koju je izneo Simić, ulaganje u jedan hektar pšenice ove sezone iznosi oko 1.450 KM.

"Da bi proizvođač pokrio samo osnovne troškove i bio na pozitivnoj nuli – ne računajući sopstveni rad i trud – neophodan mu je prinos od čak 4.150 kilograma po hektaru. U ovu računicu nije uračunat ni zakup zemljišta, koji na području Semberije dostiže i do 800 KM po hektaru", kaže Simić.

Simić poručuje da poljoprivredna proizvodnja ne može da čeka političke odluke i administrativna opravdanja jer sjetveni rokovi teku, a gorivo i repromaterijal moraju odmah da se plate.

On je na kraju naglasio da podsticaji nisu ni milostinja ni politički poklon, već sredstva namijenjena podršci proizvodnji i obaveza koju institucije moraju da izvršavaju. Ukoliko je poljoprivreda zaista strateška grana, njen značaj se mora pokazati delima, a ne samo izjavama, poručuje Simić, uz zahtjev da Grad poštuje svoje obaveze jednako onako kako to zahtijeva od ratara.